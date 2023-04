Sredinom sedmice (opet) snijeg… Sladić pojašnjava šta se dešava i kakvo bi vrijeme moglo biti za 1. maj

U srijedu, 26. aprila jutro će biti oblačno sa kišom u većem dijelu zemlje. Na vrhovima planina je moguć snijeg. U ostatku dana postepeni prestanak padavina i smanjenje naoblake. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverzapadni, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 19 stepeni.

U četvrtak, 27. aprila bit će pretežno sunčano. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 20 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

O vremenskim prilikama ovh i narednih dana pisao je na svom Facebook profilu i Nedim Sladić te naveo:

– Dok će veći dio Europe u idućem tjednu biti hladniji od prosjeka, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, južna Španjolska će se vjerojatno približiti brojkama od 40°C.

A govoreći preciznije o tome kakvo će vrijeme biti u našim krajevima krajem aprila i početkom maja, Sladić navodi:

Cassuova studija iz 2008. godine povezuje utjecaj tropske Madden-Julian oscilacije (MJO) na razvoj vremenskih prilika nad Europom uz interakciju sa indeksom sjevernoatlantske oscilacije (NAO) via Rossbyevih valova u kojoj se jasno izvodi zaključak da faze od 1 do 3 prethode pozitivnom NAO indeksu, a faze 6 do 8 negativnom NAO indeksu (vidimo da u pojedinim danima i koincidira).

U prijevodu, NAO+ uspostavlja visinski greben koji se širi od jugozapada Europe prema istoku i u svom kanalu povlači topao zrak prema našim područjima, dok se glavnina poremećaja zadržava sjevernije od naših krajeva.

To je upravo i scenario koji ECMWF detektuje u svojim izračunima proteklih dana i on je sada vidljiv na samom kraju mjeseca kada bi nakon novog zahlađenja početkom iduće sedmice ponovo zatoplilo.

Međutim, brza tranzicija prema fazi 5 početkom maja ne ulijeva puno povjerenja za neko dugotrajnije održavanje NAO+ režima. Zanimljivo je vidjeti da poslije prvog petodnevlja maja mjeseca pored slabašnih signala za skandinavski blok (Blocking) i atlantski greben (ATR) nema dominirajućeg režima na zadnjem dugoročnom izračunu za maj na ECMWF ensemble izračunima.

O vremenu, a naročito detaljima za prvi maj je još rano u ovoj fazi govoriti – sačekat ćemo utorak/srijedu – smatra Sladić,piše Pressmedia

