NAPALA VODITELJA “ZADRUGE” – Zorica Marković pobjesnila, prekinula emisiju! Haos u programu uživo!

Pjevačica je pobjesnila i upala u studio kako bi se obračunala sa Osmanom.

– Da li si rekao da je meni mjesto u WC-u? Ja sam Zorica Marković. Ja mogu da sjedim i na k*rcu, a ko misli to, neka se nasisa k*rca. Nije me sramota, jer ne možemo da sjedimo u pušionici sa 20 ljudi. Nije mi mjesto u klozetu. Mjesto mi nije tamo da dam svima do znanja. Osmane, imam visoko mišljenje o tebi, razočarao si me i to je to, hvala – poručila je bijesna Zorica.

– Nema na čemu i drugi put. Vidite kako se ponaša žena koja ne može da prihvati poraz… Da li bi drugi trebalo da me linčuju? Nije trebalo da se kači sa mnom, ona je žena, a ja sam ludak – prokomentarisao je Osman nakon Zoričinog odlaska iz studija. prenosi novi

