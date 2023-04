Dom naroda BiH nije prihvatio inicijativu kojom bi se uklonile table Dobrodošli u RS

da Ministarstvo komunikacija i prometa BiH u roku od 30 dana ukloni nelegalne oznake koje nemaju državnih znakova iz graničnog pojasa na svim graničnim prijelazima u BiH.

Zatražio je i da se pripreme zakonska rješenja kojim bi se precizirao način postupanja ovih situacija.

U obrazloženju inicijative Šabić je između ostalog istakao da širom BiH na graničnim prijelazima postoje oznake bez državnih obilježja.

– Kao primjer navodim tablu natpisa “Dobrodošlu u Republiku Srpsku” – naveo je Smajić, dodavši da je RS jedan od entiteta u BiH.

Mada se ovdje radi o tablama na ulasku u državu Bosnu i Hercegovinu, delegat Želimir Nešković (SDS) prokomentirao je između ostalog da se u Švicarskoj mogu vidjeti table kantona.

Smajić je naglasio da je inicijativa upućena kako bi bila uređena granica, granični prijelazi, granični pojas države Bosne i Hercegovine, a šta će stajati iza je stvar administrativnih jedinica u državi BiH.

Diskusija je otišla i van teme, a zbog nekoliko izlaganja delegata Radovana Kovačevića (SNSD) bilo je žestokih rasprava.

Kovačević se tako udaljio od teme i govorio i o nazivima gradova i općina u BiH te “zamjerio” što od Sarajeva nema nijedna tabla “Kneževo” već se govori o Skender Vakufu koji, kazao je, ne postoji.

Sredoje Nović (SNSD), predsjedavajući Kluba delegata iz reda srpskog naroda, govorio je i o zastavama pa pitao kakva bi reakcija bila kada bi se zatražilo da u bh. Parlamentu bude i zastava RS-a kao što u švicarskom imaju zastave svih kantona.

Šefik Džaferović (SDA), predsjedavajući Kluba delegata iz reda bošnjačkog naroda, rekao je kako on Šabićevu inicijativu nije shvatio toliko široko koliko se moglo čuti iz diskusija.

– Pitanje naziva općina, gradova, upotrebe zastava, sve su to pitanja regulisana zakonima u BiH. Drugo je pitanje kako je dolazilo do promjene naziva gradova, da li su svi ljudi tamo pitani ili je urađeno protiv volje nekih. Postoje odluke Ustavnog suda, neka se precizno i detaljno iščitaju – dodao je Džaferović.

Kovačević je u odgovoru govorio i o imenima ulica.

– Šta sad ja kažem da nije Ferhadija ulica u Sarajevu nego Vase Miskina i nisu svi Srbi pitani da li će biti promijenjena – rekao je.

On je u jednom momentu spomenuo da je “150.000 Srba protjerano” iz Sarajeva, a agresiju na BiH je nazvao tragičnim sukobom.

Oštro je reagirao Kemal Ademović (NiP), prvi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda.

– Malo sam iritiran inače govorancijama gospodina Kovačevića, a sad posebno jer svakom svojom diskusijom sve dublje zalazi na teritoriju, kako bih rekao da ne napavim veću štetu, ne mogu reći nesuglasice…

Niko nije 150.000 Srba protjerao iz Sarajeva, aludirajući na lokalne vlasti, nego su ti Srbi nakon reintegracije bili pozvani od Momčila Krajišnika da napuste reintegrirane dijelove Sarajeva, pa čak su nekim i stanovi zapaljeni pa i pretučeni od nekih snaga koje su tražile da se ti ljudi povuku. Neko je radio na tome da se pravi podjela – istakao je Ademović.

Osvrnuo se, kao je rekao, na termin “građanski rat” pa istakao da “postoje presude, prije svega prva presuda Tadiću za dio Krajine koja govori o međunarodnom sukobu, a to podrazumijeva agresiju”.

Naglasio je da je Ratko Mladić bio na platnom spisku pa je penzionisan kao oficir Vojske Srbije ili JNA i na spisku je u Beogradu i da je zato zbog zlodjela koje je počinio dobio doživotnu robiju.

– Nemojte zalaziti na ovaj teren. Ovdje smo da radimo na unapređenju života i standarda građana i položili smo zakletvu da ćemo raditi u interesu svih građana. Nijednom niste ustali da niste kazali mi iz RS-a to i to. Položili ste zakletvu kao i ja da štitite interese građana BiH. Pozivam Vas da se vratite u okvire dnevnih redova i da ne koristite svaku repliku ili ispravku krivog navoda da se udaljavate od dnevnog reda – poručio je Ademović Kovačeviću.

Kovačević je odgovorio da ne zna da li Ademovića nešto iritira, ali da će i dalje govoriti da je došao da predstavlja građane RS-a i srpski narod.

– Kada govorimo o karakteru rata, Dejtonski sporazum ga je zvanično kvalifikovao kao tragični sukob u BiH. Kad kažem da je protjerano 150.000 Srba, prenosim stav koji govore Srbi koji su protjerani iz Sarajeva – nastavio je Kovačević.

Reagirao je i delegat Zlatko Miletić (Za nove generacije).

– Tih konotacija kako smo protjerali Srbe… Neću dozvoliti da to govorite jer to nije tačno. Imate klipove ljudi koji su živi, govore o tim dešavanjima. Ako meni ne vjerujete, imate gradonačelnika Istočnog Sarajeva, i on zna ko je Srbe protjerao – kazao je Miletić,pišu Vijesti

Na kraju nije usvojena inicijativa Džemala Šabića jer su protiv bili svih pet delegata iz RS-a i delegati iz HDZ-a.

Facebook komentari