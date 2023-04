Zašto je Lidl u Srbiji duplo skuplji nego u Hrvatskoj: Šta će biti sa BiH?

Cijene su jednostavno otišle u nebo i u marketima su, kada je riječ o pojedinim proizvodima, mnogo veće od onih u državama članicama Evropske unije.

Kada je riječ o cijenama u Srbiji i Sloveniji, riža je čak četiri puta jeftinija u Europskoj uniji nego u Srbiji.

I nije to sve, odnosno nije to jedina stavka koja je mnogo skuplja u Srbiji nego u EU. Tako se došlo do poražavajućeg podatka, kada je riječ o poređenju cijene maslaca u istom marketu u Srbiji i Hrvatskoj.

Naime, u Srbiji je maslac moguće kupiti za 400 dinara (6,70 KM), dok je na akciji u Hrvatskoj taj proizvod 160 dinara (2,70 KM).

Ali, čak i kada nije na akciji, maslac je mnogo jeftiniji u Hrvatskoj, pa ga je moguće kupiti za 280 dinara (4,75 KM)

– Lidl Srbija vs Lidl Hrvatska! Ne ponižava nas Lidl samo organizovanjem borbe za ćevape, već i cenama. Isti maslac u Hrvatskoj košta 160 dinara (redovna cena mu je 280), dok ga u Srbiji prodaju za 400. Šišanje na nulu! – navelo je Udruženje proizvođača Efektiva iz Srbije na svom Twitter profilu.

