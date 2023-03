INTELEKTUALCI O NAPADIMA NA REISUL-ULEMU: POKUŠAJI DA SE ŽRTVA PRIKAŽE U NAJCRNJEM SVJETLU

Reisul-ulema nije ostao usamljen. Uz njega su stali bosanski narod,

intelektualci, bošnjački politički predstavnici vlasti, akademici.

Svi su jedinstveni u stavu da reisul-ulemu zbog izjave "da je današnja borba u

institucijama Bosne i Hercegovine, a ako one padnu, a imali smo to ’92., moramo biti

spremni braniti ovu zemlju i oružjem", osuđuju samo sljedbenici onih politika koje su

stajale iza agresije na našu zemlju.

Ejup Ganić, bivši član Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, u izjavi

za Preporod.info istakao je kako je poglavar Islamske zajednice u BiH čovjek koji je

uvijek zagovarao mir i toleranciju.

„Reisa Kavazovića poznajem, to je jedan izuzetan čovjek posvećen toleranciji i

miru u Bosni i Hercegovini. Nastojao je uvijek da se održi multietnička BiH i da svi u

ovoj zemlji uživamo, u njenoj blagodati, u svim različitostima koje imamo i koje su

izvjesna prednost za sve nas ovdje“, rekao je Ganić.

Osvrnuo se i na napade srpskih političara koje su usmjereni protiv reisul-uleme

Kavazovića.

„Mislim da se njemu podmeće. Reisul-ulema je čovjek koji je za demokratsku,

jaku državu. Ne uzimam za ozbiljno te primjedbe koje se njemu stavljaju. Kavazović

je jedan veoma zauzet čovjek koji se trudi da razvija Islamsku zajednicu, radi na

terenu i gradi Bosnu i Hercegovinu, obnavlja bogomolje. Sve njegove izjave, s moje

tačke gledišta, su dobronamjerne“, poručio je Ganić, te dodao da reisa kao takvog

"ne treba stavljati u turbulenciju političara koji žive od spornih izjava".

Akademik Sead Alić mišljenja je da veći dio političara manjeg entiteta koristi

svaku priliku za proizvodnju krivnje u narodu koji je bio najveća žrtva onih čiju politiku

nastavljaju drugim sredstvima.

„Onako kako su njihove vođe mislile da imaju pravo rušiti, paliti, silovati, ubijati,

zakopavati u grobnice…na sličan način njihovi sljedbenici misle da imaju pravo

osuditi svaki zarez kojim narod osuđen na istrebljenje najavi da to neće dopustiti.

Nisu problem izjave o tome da se istrebljenje neće dopustiti, problem su političari

kojima ne pada na pamet ispričati se za učinjene zločine, problem je nastavljanje

mržnje drugim sredstvima“, kazao je Alić za Preporod.info.Problem je, dodaje, i vrijeđanje svega islamskog u Bosni i Hercegovini.

„Kad više nisu mogli rušiti džamije dinamitom, pokušali su ih prikazati nečim

čudnim. Kad im je postalo jasno da i nakon toliko ubijenih, protjeranih, silovanih,

mučenih, obespravljenih… ne mogu iz Bosne i Hercegovine odnijeti dio Bosne

natopljen masovnim grobnicama – jedino što im je preostalo bilo je skrivanje iza

napada za ono što su njihove vođe jednom učinile (o čemu najslikovitije govori

hiljade godina zatvorskih kazni). Jedini način da se ne povede ozbiljna duboka,

moralna rasprava o učinjenim zločinima, rasprava koja bi mogla katarzirati

bosanskohercegovačko društvo i donijeti mir, onemogućavaju se davno smišljenim,

intenzivno korištenim, osuđivanjem žrtve. Naivni i nenaoružani Bošnjaci zadnji su bili

koji bi u onim vremenima započeli rat. Oni koji su ga započeli, danas bi trebali biti

zadnji koji će druge napadati za spominjanje volje da se od rata brani“, istakao je

Alić.

Stava je da se političari manjeg bosanskohercegovačkog entiteta ponašaju

poput nezrele djece.

„Idu preko svih granica… Patološki kriju krivnju svojih prethodnika,

pokušavajući žrtvu predstaviti Evropi i svijetu u što crnjem svjetlu. Okrenite se djeco

politička grobnicama koje su ostale iza vaših vođa. Kleknite i zamolite za oprost“,

poručio je Alić, dodajući da će tako "stvoriti pretpostavku za iskren razgovor i

povratak živog, dubokog, bogatog, lijepog, ljudskog – bosanskohercegovačkog

duha".

Profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu dr. Almir Fatić naglasio je

da je reisul-ulema jednostavno rekao samo ono na što Ustav ove zemlje obavezuje

sve njene građane.

„A posebno obavezuje one koji, preuzimajući državne funkcije, polože zakletvu

pred tim Ustavom“, kazao je profesor Fatić.

Reagovao je i advokat Emir Kovačević, koji brani glavnog imama Medžlisa

Islamske zajednice (MIZ) Kozarac Amir-ef. Mahića, a kojeg ista ona politika koja

napada reisul-ulemu tereti za govor mržnje.

„Naravno da se država i njene institucije štite oružjem. Zato i služe policija i

vojska“, kazao je advokat Kovačević.

Akademik Gradimir Gojer, redatelj i književnik vrlo jasno je ukazao da u reisul-

uleminim izjavama nema nikakvog poziva na sukob, ali ima patriotizma!

„Dok se danas pripremaju novi krvavi pirovi od strane fašista, časni reis

efendija Kavazović rekao je punu istinu, ističući pravo Bosanaca i Hercegovaca da se

brane, odnosno da brane svoju domovinu dok god je moguće u institucijama sistema,

ali, bude li potrebno, i oružano! Meni je sasvim jasno da se spremaju nove &noći", nove Srebrenice, ali sad pod stanovitim pokroviteljstvom i umiješanošću

međunarodnih fašističkih krugova“, stava je Gojer.

Upozorava da "ko to ne vidi, slijep je kod očiju".

„Zato istup reisa Kavazovića shvatam kao istup duhovnika i humaniste koji

hoće (i mora!II) stati nedvosmisleno u obranu svoga naroda, ali i svih drugih građana

u Bosni i Hercegovini. Osude s najviših mjesta međunarodne zajednice podsjećaju

me na predratna uljuljkivanja građana i naroda, kao da nikakve opasnosti nema.

Gospodo iz Evrope, nećete Bosance i Hercegovce dva puta prevariti! Reis Kavazović

je domoljub i na njegovoj sam strani! Ustašama i četnicima na znanje i ravnanje:

ovako je počinjala agresija na Bosnu i Hercegovinu prije trideset godina“, naveo je

Gojer.

Melina Borčak, novinarka i autorica dokumentarnih filmova, objašnjavajući,

kako kaže, "antimuslimanski rasizam", podsjetila je da je reisul-ulema Kavazović

jednom preživio logor i da ga „sada kritikuju zato što se ne želi tamo vratiti“.

„Da li je evropskim muslimanima dozvoljeno da prežive u Evropi?“, upitala je

Borčak, te poručila kako je reisul-ulema neopravdano prozvan za "ratno huškanje",

podsjećajući na sve njegove izjave iz kojih je bez ikakve sumnje jasno da je reisul-

ulema uvijek doprinosio miru i stabilizaciji odnosa u Bosni i Hercegovini.

Pravni stručnjak Enver Išerić naveo je da nije dovoljno da pojedinci, ma koliko

ih bilo, mada je korisno, reagiraju na određene pojave i probleme, kako bi se pojave

spriječile i problemi riješili.

Naglašava da je potrebna organizovana društvena akcija.

„Institucije se urušavaju na svim nivoima. I to užurbano. Budite sigurni u to. I

reis Kavazović je to osjetio i javno rekao. Zato umjesto pojedinačnih jačih

"društvenih" reakcija, jače i odlučnije slijedimo reisul-ulemu Kavazovića“, istakao je

Išerić.

