OTKRIO IMENA ZADRUGARA SA KOJIMA JE ALEKS BILA! “Spavala sa dvadeset takmičara” – Car razotkrio Nikolićevu!

Zorica Marković je došla u sobu kod Filipa Cara i Maje Marinković kako bi popričali o Aleks Nikolić.

Ona je pokušavala da je odbrani dok je Filip vrijeđao svoju bivšu djevojku.

-Ja Maju Marinković da nađem na nečijem k**cu, ja očekujem to od nje. A io va Aleks tvrdi da ništa nije tačno. Ajde samo da nabrojim šta se sve ovde pričalo o njoj. Hapšena u Turskoj, hapšena u Grčkoj. Igrala po Bujanovcu, novine je povezivale sa klanom Velje Nevolje. A tvrdi da to ništa nije istina. Znam dvadeset muškaraca sa kojima je bila. Dolazila u etno-selo, da sa osam spava sa Janjušem a u 12 sa mnom – vikao je Car.

– Ja to ništa ne znam. To su neki njeni izbori. ja sam joj direktno u lice rekla sve one stvari koje joj zamjeraju ostali zadrugari – pričala je Zorica.

– Ne znaš ti vraga crnog – rekao je Car, piše Srbija danas.



