UN zahtijevaju od talibana da okončaju “opasnu kampanju” protiv žena

Sastanci se održavaju pošto je Melisa Fleming, podsekretarica UN za globalne komunikacije, u nedavnim komentarima rekla da je “sistematska kampanja de fakto vlasti u zemlji da postepeno izbrišu žene iz javnog života i uskrate njihov doprinos, nevjerovatan čin autodestruktivnosti”.

Melisa Fleming je iznijela taj komentar u trenutku dok je Markus Pocel, izaslanik UN-a u Afganistanu, održavao uzastopne sastanke sa visokim talibanskim ministrima u glavnom gradu Kabulu, pozivajući ih da ukinu zabranu obrazovanja žena i njihovog rada u humanitarnim organizacijama, navodeći kao razlog teške humanitarne uslove u zemlji .

Pocel je u nedjelju održao posljednji sastanak sa talibanskim ministrom za promociju vrlina i sprečavanje poroka, zaduženog za tumačenje i sprovođenje talibanske verzije islama.

“Posljednje diskriminatorne zabrane Talibana protiv žena sprječavaju da spasonosna pomoć stigne do Afganistanaca i one će nauditi afganistanskoj ekonomiji”, rekao je Pocel Muhamedu Halidu Hanafiju, prenijela je kancelarija UN zvaničnika.

Prošlog mjeseca, vladari su iznenada zabranili afganistanskom ženskom osoblju da radi za nacionalne i međunarodne nevladine organizacije, rekavši da ne nose islamsku maramu u skladu sa zvaničnim naredbama.

Zvaničnici UN kažu da je tim potezom praktično obustavljen veliki broj humanitarnih programa u zemlji u kojoj je milionima ljudi potrebna hitna pomoć.

Pocelovi razgovori sa talibanskim zvaničnicima u Kabulu odvijaju se u trenutku kada se Savjet bezbjednosti UN priprema za privatni sastanak 13. januara kako bi raspravljao o zabrani afganistanskih humanitarnih radnika u improvizovanoj zemlji.

U međuvremenu, generalni sekretar Norveškog saveta za izbjeglice (NRC) stigao je u nedjelju u prijestolnicu Afganistana na razgovore sa talibanskim vlastima kako bi zatražio poništavanje zabrane rada žena za nevladine organizacije.

Jan Egeland je prvi šef velike dobrotvorne organizacije koji je posjetio zemlju otkako je direktiva stupila na snagu 24. decembra.

I am back in Afghanistan as we were forced to stop all aid to people in need on 24 Dec. due to the Taliban ban on female NGO workers. NRC's 469 female colleagues are essential for our aid to 700.000 Afghans. We must be allowed to resume work with all staff, or lives will be lost. pic.twitter.com/HY4c8FqbPM

— Jan Egeland (@NRC_Egeland) January 8, 2023