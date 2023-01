Dodik: Prigovori Osmorke ne stoje, imovina pripada RS-u

Mi ne možemo da prihvatimo, niti da vjerujemo Ustavnom sudu BiH koji donosi političke mjere. Taj sud nema nikakvo ustavno uporište da bi mogao da odlučuje o imovini. Ustavni sud kaže da to pitanje treba da se uredi na nivou BiH, a to bi faktički značilo da imovinu koja bi pripala entitetima oni dobijaju ponovo, iznova od BiH. Međutim, to je pitanje davno riješeno u Dejtonskom mirovnom sporazumu koji je i potvrdio BiH kao zajednicu dva entiteta koji čine procentualno 45:51 odsto teritorije. Tih 49 odsto je neprikosnoveno imovina koja pripada Republici Srpskoj i ne može da bude predmet razmatranja Ustavnog suda, niti donošenja bilo kakavog zakona na nivou BiH. To je definitivno završena priča”, naglasio je Dodik u intervju za Srnu.

Dodik je rekao da, s obzirom na to da su u FBiH od početka nezadovoljni tom pričom, međunarodna zajednica preko raznih visokih predstavnika i sudija Ustavnog suda BiH, prije svega stranaca, sa dva domaća Bošnjaka, pokušava to pitanje da gura i aktuelizuje na silu.

“Možete proganjati cijelu Republiku Srpsku, ali nećete dobiti imovinu Republike Srpske”, poručio je Dodik, dodavši da sve ovo što se dešava u FBiH u vezi sa ovom temom više je povod da na vidjelo izađu neko unutrašnje nesuglasice sa kojima, kako je naglasio, on nema ništa osim da pojasni temu u vezi sa imovinom.

On je dodao da su unutrašnji odnosi u okviru “osmorke” njihova stvar, te da se sada fabrikuju neke stvari koje pokušavaju da predstave kao glavne.

“Kakvi će odnosi biti među njima je njihova stvar, mi imamo dogovorene smjernice oko vlasti na nivou BiH i mislim da one nisu ugrožene, a prigovori koje oni imaju u vezi sa nepokretnom inovinom aposlutno ne stoje. Imovina nije ni predmet dogovora, niti smjernica i ne postoji nijedna riječ o tome, jer se nismo mogli ni dogovoriti oko toga, mada nismo ni pregovorali”, pojasnio je Dodik.

On je naglasio da Republika Srpska, u svakom slučaju, ostaje posvećena pitanju imovine i smatra da je to pitanje riješeno u Dejtonskom sporazumu i Ustavu, odnosno odredbama koje govore da samo ono što je izričito dato Ustavom BiH kao pravo BiH pripada BiH, a sve ostalo je na prisilan način kako od visokih predstavnika, tako i Ustavnog suda, otimano Republici Srpskoj i stavljeno u kontekst vanustavnih rješenja, bez obzira što oni pokušavaju da se sakriju iza tih autoriteta kao što je Ustavni sud koji je, prije svega, politički inkvizicijski sud koji nikakve veze nema sa ustavnim pravom.

“To nije sud koji brani ustavni poredak, već ga obezvređuje i to smo mogli da vidimo nekoliko puta”, istakao je Dodik.

Sa druge strane, rekao je Dodik, sada se postavlja pitanje zašto Republika Srpska predlaže Denisa Šulića za ministra u Savjetu ministara, pojasnivši da Republici Srpskoj pripadaju četiri mjesta u Savjetu ministara, Bošnjacima tri i Hrvatima tri.

“Bošnjačka strana, odnosno ‘osmorka’, imaju namjeru ili se to predlaže da na jedno od tih mjesta predlože nekoga ko dolazi iz reda ostalih. Zakon o Savjetu ministara jasno kaže da Savjet ministara čini jednak broj Bošnjaka, Srba i Hrvata i ako oni iz FBiH daju dva Bošnjaka i jednog ostalog to znači da mogu ići dva Srbina i dva Hrvata i zato je prijedlog Šulić da bi se pojačao taj nivo odnosa koji ide na to da se imenuju po tri Bošnjaka, Srbina i Hrvata i jedan ostali. To je nešto što je palo nama u ruke da mi o tome odlučujemo. Ova priča o tome kako će njegov glas prevladati aposlutno je netačna i to je samo politički obračun u FBiH koji ide za tim da destabilizuju tu ‘osmorku’ i vrate na scenu SDA”, rekao je Dodik.

Dodao je da onima koji to govore, a posebno Biseri Turković, treba da bude jasno da postoji kolegijum Savjeta ministara koji čine predstavnici tri konstitutivna naroda i svaki od tih članova kolegijuma koji ne želi nešto na dnevnom redu to se neće ni staviti bez obzira što druga dvojica žele.

“Isto tako, ako glasa na sjednici protiv takve tačke dnevnog reda to se smatra da nema šanse da neko drugi da većinu koja se traži o tome”, rekao je Dodik i dodao da su sve priče o Denisu Šuliću samo spekulacije, laži i pokušaji da se njihove političke prepirke prenesu na Republiku Srpsku koja pokazuje svoju stabilnost i upornost da istraje na odbrani Ustava BiH.

