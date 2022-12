Ministar ponovo najavio : Moguće poskupljenje struje!

Ne bi trebalo da dođe do daljnjeg rasta cijena plina, koja se kvartalno određuje, jer imamo određenu stabilizaciju cijena nafte koja je osnovna komponenta za formiranje cijene plina. Što se tiče električne energije, Elektroprivreda BiH i Elektroprivreda HZHB još uvijek nisu poslale zvaničan zahtjev za eventualnu korekciju cijene električne energije. Znamo da je procedura i da saglasnost na određivanje te cijene daje Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH – FERK – rekao je Džindić.

Procedura za donošenje odluke oko 60 dana

Istakao je da je procedura za donošenje odluke oko 60 dana i da nema informaciju da li će elektroprivrede eventualno podnijeti određeni zahtjev za korekciju cijene.

– Što se tiče Elektroprivrede BiH, kalkulacije već govore da bi ta cijena trebala ići prema gore. Naravno, tu su i odgovorne osobe, upravni i nadzorni odbori, skupštine i drugi da eventualno takav zahtjev proslijede FERK-u. Još uvijek nisu, ako budu, sagledaćemo sve mogućnosti i eventualno reagovati ili odobriti takav potez,prenosiCrnahronika

Pratimo stanje. Nadam se da će u 2023. doći do stabilizacije električne energije i na globalnom i evropskom tržištu tako da spram tog poremećaja ćemo morati i mi reagovati – rekao je Džindić.

Potpisan kolektivni ugovor

U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu u utorak je potpisan Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u tom bosanskohercegovačkom entitetu, prema kojem će radnicima u rudnicima neto satnica biti povećana za 11 posto.

– Ovo povećanje minimalne satnice je signal rukovodstvima rudnika da moraju napraviti dodatnu analizu i način kako da usvoje poslovanje za 2023. ugrade to povećanje i iznađu sredstva da se to dovede u ravnotežno stanje. Već su dva rudnika podnijela zahtjev ministarstvu da se poveća cijena uglja. To smo već jednom uradili. Ne bježimo od toga da to ponovo uradimo ako analiza pokaže da rudnici imaju veću proizvodnu od prodajne cijene uglja – pojasnio je Džindić.

