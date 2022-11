Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana

U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 3 do 9, a dnevna od 8 do 18°C.

U utorak pretežno sunčano. Prijepodne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 3 do 9, a dnevna do 19°C,piše Slobodnabosna

U srijedu sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 9a dnevna do 20°C.

U četvrtak sunčano uz umjerenu oblačnost. U večernjim satima porast naoblake, što u sjevernim područjima Bosne može usloviti kišu. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna do 20°C.

