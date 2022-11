Dječak izgrizao kobru do smrti: ‘Pokušao sam ju otresti, ali nije se micala’

Dok se igrao ispred kuće, zmija se zakačila za njega i omotala mu se oko ruke pripremajući se za ugriz. Boreći se s boli, Deepak je tresao ruku, ali se nije mogao osloboditi gmaza. Odlučio je kobri vratiti istom mjerom te je zario zube u njezino tijelo i tako ju uspješno usmrtio.

“Zmije mi se omotala oko ruke i ugrizla me. Trpio sam velike bolove. Pokušao sam ju otresti, ali se nije micala pa sam ju dvaput ugrizao”, rekao je Deepak za The New Indian Express.

Istraživanje objavljeno prošle sedmice otkrilo je da se više od 85 posto smrtnih slučajeva od ugriza zmije u 2019. dogodilo u Indiji. Roditelji su dječaka nakon incidenta odveli u obližnji medicinski centar gdje je zadržan na promatranju. Pregledom ozljede otkrili su da je zadobio suhi ugriz što znači da zmija nije ispustila otrov.

“Deepak nije pokazivao nikakve simptome i brzo se oporavio zahvaljujući suhom ugrizu kad zmija ugrize, ali ne ispušta otrov”, rekao je stručnjak za zmije za The New Indian Express.

Suhe ugrize često zadaju zmije koje imaju potpunu kontrolu nad ispuštanjem otrova iz svojih žlijezda. Njega koriste kako bi upozorile ili preplašile životinje bez da ih usmrte, a otrovom se služe da bi ubile plijen ili u borbi s opasnim grabežljivcima. Okrug Jashpur u kojem se Deepak sukobio s kobrom poznat je po aktivnosti zmija, a u regiji ih živi više od dvjesto vrsta, prenosi Jutarnji.

