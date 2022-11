Od danas obavezno posjedovanje zimske opreme

Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. Posebno se izdvajaju dionice uz rijeke Savu i Drinu. Upozoravamo i na učestale odrone i napominjemo da je od danas (01.11.) zakonski obavezno posjedovanje zimske opreme.

U toku su sanacioni radovi na dionici magistralnog puta M-18 Sarajevo-Vogošća u ulici Alipašina (od raskrsnice za stadion “Asim Ferhatović Hase” do naselja Šip). Vozila iz pravca Sarajeva saobraćaju jednom trakom, dok su vozila iz pravca Vogošće preusmjerena na alternativni pravac (kroz ulicu Jukićeva). Na ovoj dionici dosta je usporeno saobraćanje, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima.

Izgradnja obilaznice

Zbog izvođenja radova na izgradnji obilaznice Donji Vakuf, saobraćaj je obustavljen na raskrsnici magistralnih puteva (M-5 i M-16) u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.

Na magistralnom putu Žitomislići-Počitelj svaki dan osim nedjelje i praznika dolazi do obustava saobraćaja od 09 do 12 :15 sati i od 13:15 do 15 sati.

Povremene polusatne obustave saobraćaja zbog deminiranja terena aktuelne su od 08 do 16 sati na magistralnom putu Srebrenik-Orašje, dionici Cerik-pijaca „Arizona“. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac Cerik-Brčko-Orašje.

Zbog sanacije magistralnog puta Nevesinje-Mostar, svakog dana (osim nedelje) od 08 do 17 sati obustavlja se saobraćaj na dijelu od Nevesinja do mjesta Velagić. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava alternativnim pravcima Nevesinje-Zijemlje-Ruišta-Mostar ili Nevesinje-Berkovići-Stolac-Mostar.

Pojačan promet

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, dok se u noćnim satima (22-06 sati) saobraćaj obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije zbog radova saobraća se i na dionici autoputa A-1 Zenica sjever-Zenica jug, kao i na magistralnim putevima: Bihać-Bosanski Petrovac, Konjic-Jablanica i Živinice-Đurđevik.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Bosanska Gradiška, Gradina i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Povodom vjerskog praznika Svi Sveti i Dušni Dan, do večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

