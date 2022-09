Dodik tužio Davora Dragičevića, on mu poručio: Ne bojim te se, vidimo se pred sudom!

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik tužio je Davora Dragičevića, oca ubijenog Davida Dragičevića, za klevetu.

Ovu informaciju je za portal “Avaza” potvrdio Davor Dragičević.

– U pitanju je intervju koji je objavljen u Beogradskom sedmičniku NIN dok sam bio u Austriji 2019. godine, u kome sam ja jasno ukazao na one sve činjenice koje su dovele do ubistva mog djeteta, naravno koga i smatram direktno odgovornim za stanje. I naravno za to zašto se istraga u entitetu RS nikada nije pokrenula na odgovarajući način i ko stoji iza zataškavanja ubistva – rekao nam je Dragičević. Kako ističe, ovo je samo još jedan vid represije prema njemu i članovima grupe “Pravda za Davida”,piše Avaz

– Taman je dva dana nakon izbora zakazano ročište, vjerovatno jer vjeruje u svoju pobjedu i svoju silu koju je do sada provodio. Naravno, ja se njega ne bojim – kazao je Dragičević za portal “Avaza”.

Dragičević je uputio i javni poziv Dodiku.Ovom prilikom upućujem javni poziv Miloradu Dodiku, 4.10. u 8 sati i 30 minuta ja ću biti pred Osnovnim sudom u Banjoj Luci, vidjet ćemo da li će on biti. Ali neće se sigurno on pojaviti. Ovo je jasna poruka samo koga se u entitetu Dodik boji: boji se grupe “Pravda za Davida”, boji se istine i prave i uzvika “Ko je ubio Davida?”. Zbog svega ovoga već petu godinu mi trpimo nesnošljive pritiske, proganjanja i čak i fizičko maltretiranje, i pokušaj mog ubistva i zatvaranja – zaključio je Dragičević za “Avaz”.

Pored Davora Dragičevića, Dodik tuži Sedmičnik NIN kao i glavnog i odgovornog urednika Milana Ćulibrka.

