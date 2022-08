Ukrajina krenula u žestoki kontranapad na jugu

Ukrajinske trupe probile su rusku obranu u nekoliko područja bojišnice u blizini grada Hersona, ustvrdio je u ponedjeljak Oleksij Arestovič, viši savjetnik Zelenskog.

Arestovič je u video intervjuu rekao da su ukrajinske snage granatirale i trajekte u regiji Herson, koje Moskva koristi za opskrbu teritorija pod ruskom okupacijom na zapadnoj obali rijeke Dnjepar.

Zelenski se nije posebno osvrnuo na protuofenzivu tijekom svog obraćanja u ponedjeljak navečer, ali je rekao: “Okupatori trebaju znati – mi ćemo ih izbaciti do granice. Do naše granice, čija se linija nije promijenila”, prenosi The Guardian.

Oni koji se predaju, rekao je, bit će tretirani prema Ženevskim konvencijama. “Ako me ne poslušaju, obračunat će se s našim braniteljima, koji neće stati dok ne oslobode sve što pripada Ukrajini”, dodao je.

“Ukrajina vraća svoje. Vratit će Harkovsku regiju, Lugansku regiju, Donjecku regiju, Zaporišku regiju, Hersonsku regiju, Krim… To će se dogoditi”.

Ukrajinske snage zauzele su četiri sela u blizini grada Hersona nakon što su probile crtu bojišnice na tri mjesta, izvijestio je CNN pozivajući se na ukrajinski vojni izvor, a glavna “meta” bio je Herson. Operacija je započela teškim granatiranjem ruskih položaja i pozadine, natjeravši ruske snage u bijeg, rekao je izvor.

‘Ne spekulirajte o napretku‘

Ukrajinski raketni udari ostavili su grad Novu Kahovku, mjesto pod pod ruskom okupacijom istočno od grada Hersona, bez vode i struje, rekli su dužnosnici lokalnih vlasti, koje je postavila Moskva.

Izvještaji s bojnog polja nisu se mogli neovisno provjeriti, ističe Guardian.

Ranije u ponedjeljak, glasnogovornica ukrajinskog južnog zapovjedništva, Natalija Humenjuk, potvrdila je da je započela protuofenziva u pokrajini Herson nakon što se na internetu proširila video snimka koja navodno prikazuje vojnika iz separatističke samoproglašene tzv. Donjecke Narodne Republike, koju podupire Kremlj, kako kaže da su se ukrajinske snage probile kroz prve linije obrane.

“Danas smo započeli ofenzivne akcije u različitim smjerovima, uključujući u regiji Herson”, rekla je Humenjuk na briefingu, dodajući da su ukrajinske snage napale više od 10 lokacija u proteklom tjednu i “neupitno oslabile neprijatelja”.

Humenjuk je odbila otkriti detalje, rekavši da su ruske snage na jugu i dalje “prilično moćne” i da je za operaciju potrebna “tišina” jer bi medijska pozornost mogla utjecati na rezultate. Njezine se tvrdnje također nisu mogle neovisno potvrditi.

Ona je pozvala lokalno stanovništvo da hitno ode ili potraži sklonište. Humenjuk je istaknula da su ruske snage jake i da je, iako je moral u njihovim redovima nizak, “prerano za opuštanje”.

Zapadna i ukrajinska vojna obavještajna služba primijetila je gomilanje ruskih vojnika i opreme ovog ljeta, što sugerira da je Rusija pripremala vlastitu ofenzivu.

Međutim, savjetnik ukrajinskog predsjednika, Mihajlo Podoljak, upozorio je političare, stručnjake i kreatore javnog mnijenja da ne spekuliraju o napretku vojne operacije prije nego što ukrajinsko Ministarstvo obrane i vojska daju službene izjave.

“Razumijem naše želje i snove… Ali rat nije ‘sadržaj‘. Filtrirajmo informacije i radimo profesionalno iz poštovanja prema našim braniteljima”, napisao je na Telegramu.

Rusija: ‘Ofenziva je neslavno propala‘

“Želi li netko znati kakvi su naši planovi? Od istinski odgovorne osobe nećete čuti pojedinosti. Jer ovo je rat. I tako je u ratu”, složio se i sam predsjednik Zelenski.

Rusko ministarstvo obrane, pak, objavilo je u ponedjeljak da su ruske snage odbile ukrajinsku ofenzivu u okupiranim područjima Hersona i Mikolajiva na jugu Ukrajine.

Ukrajinska vojska je pretrpjela teške gubitke, piše u ruskom priopćenju, no informaciju nije bilo moguće nezavisno provjeriti.

“Pokušaj neprijateljske ofenzive je neslavno propao”, rečeno je.

Ukrajinsko vodstvo je nekoliko puta od srpnja najavljivalo veliku kontraofenzivu na jugu.

U ponedjeljak su ukrajinske snage u tom dijelu zemlje objavile da su probile ruske linije u regiji Herson, prisilivši jedinice separatista Donjecka i ruske marince da se povuku. Ne znaju se detalji o kojoj lokaciji se radilo.

Ukrajinski glavni stožer nije spomenuo ofenzivu u svome izvješću u ponedjeljak navečer, no ukrajinske vlasti su pozvale ljude da napuste područja koja su okupirali Rusi. Onima koji ne mogu otići savjetovale su da osiguraju zalihe hrane i vode i da se sklone u sigurne zgrade.

Zapadni vojni promatrači opazili su ukrajinsko napredovanje u Novoj Kahovki, gdje cesta važna za rusku opskrbu na desnoj strani obale prelazi preko brane na Dnjepru. Ukrajinska vojska iz daljine je raketirala cestu proteklih dana,pišu Vijesti

U međuvremenu, u ruskom granatiranju poginulo je dvoje i ranjeno 24 ljudi u centru grada Mikolajiva koji kontrolira Ukrajina, tvrde tamošnje vlasti.

Facebook komentari