Muris Gadžun pisao ministru Vraniću: “Polako ističe moj sabur”

“Prije svega da se predstavim. Ja sam Muris Gadžun iz Kaknja. Otac sam dva dječaka i jedne preminule djevojčice. Zvala se Džena Gadžun.

Danas bi zajedno slavili njen 3. rođendan. Medutim, naš život je stao 08.11.2021. godine, kada moje pravo i zdravo djete završi u kod doktora ‘zubara’.

Kod istih onih koji nisu imali ni atestiranu opremu, a operisaše je oni koji nisu za to čak imali ni licencu (iz drugog kantona) ni odobrenje za izvođenje operacija u opštoj anesteziji.Sve se to desilo Harise, u tvome Kantonu i gradu, kojem ti u okviru zdravstvenog sistema liderišeš. Od tebe za ovih 8 mjeseci, dobivao sam samo ‘pisanca’ da me obavještavaš da si ‘alarmirao’ inspekciju i Tužilaštvo.

A ja uporno tebe pitam dosadašnjim pismima upućenim tebi, kao ministru, putem naših advokata, a šta si uradio Ti, kao ministar zdravstva u Kantonu Sarajevo.

Zahtijevao sam i da pokreneš postupak utvrđivanja odgovornosti ljekara koji su sudjelovali u operativnom zahvatu moje rahmetli kćerke ,dana 08.11.2021 a ti mi veliš, proslijeđen je Inspekcijski nalaz Tužilaštvu.

Šta je onda tvoja funkcija Harise? Šta ćeš nam ti? Za šta služi Zakon o pravima pacijenta? Je li tvoja funkcija da i dalje nagrađuješ čovjeka u čijoj je zubarskoj ordinaciji obavljen operativni zahvat moje 2.5 godine stare kćerke….još jednom pročitaj 2,5. godine je samo imala ti i danas dan nastavljaš ga nagrađivati pozicijom i to ni manje niti više nego Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Zajedno sa bezdušnicima iz Stomatološke komore, koji misle da zato što šute, na moje zahtjeve, da sam ih zaboravio. Da su se izvukli… da sam ja nepismen i da ne znam ništa, a ne pripadam ni nikakvoj stranci, pa u fazonu, šta će on nama pisati.

Koga ti štitiš Harise? Koalicionog partnera, sebe ili prijatelje? Zar treba JA da ti šaljem dokaze kako ti ljekari po privatnim ordinacijama radi po Ugovor o djelu ( i to izvode operacije). Zar ti trebam JA reći, da to ne smiju po zakonu i slati u sve ordinacije inspekcije.

Zar ti trebam JA slati dokaze i reći da niti jedna od ordinacija nije imala odobrenje za obavljanje operativnih zahvata u općoj anesteziji, pa tako nije ni ispunjavala minimalne tehničke uvjete za to.

Zar ti trebam JA reći da niti jedna od ordinacija nije imala potpisan ugovor sa bolnicom, u kojoj bi se vršio transport pacijenta u slučaju komplikacija. Zar je trebala moja kćerka umrijet da bi ti saznao da ti ljekar u privatnoj ordinaciji daje opštu anestezijui!!!

Pazi opštu anesteziju u privatnoj ordinaciji (ne niti polikinici niti bolnici). Zar ti trebam JA reći da ti ljekari u privatnim ordinacijama ne vode evidencije u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o evidencijiama u oblasti zdravstva.

Tako moj Harise, tražio sam od ljekara anesteziologa da mi dostavi svu medicinsku dokumentaciju za moju Dženu, da dam stručnim ljudima da pogledaju, šta je napisao da joj je dao od anestezije…ne želim da vjerujem ono što je rekao 08.11.2021. da nisam ne zna šta je dao nit šta se desilo aii nisam mogao dobiti niti medicinsku dokumentaciju za svoje djete a znaš li zašto Harise…. zato što zubar na čijoj stolici je izvršena operacija moje Džene, rekao da ordinacija anesteziologa ‘zatvorena’ po osnovu rješenja ministasrtva.

Pa hajd sad ti meni Harise reci ko i zašto zatvori tu ordinaciju? Zar nećeš čekati tužilaštvo? Gdje sada medicinska dokumentacija moje Džene? Čovjek zatvorio ordinaciju i to je to Moje djete je umrlo, ali nije bilo jedino djete koje je završilo na zubarskoj stolici. Nije jedino djete koje je završilo sa komplikacijama u tim ordinacijama. Trebaju li ti imena i prezimena ? Mogu ja i to navesti….pošto puno toga TI ‘ne znaš’.

Evo Harise, rekao samo ti i šta misliš, da će tvoje ćutanje mene umiriti, da ću prestat. Da ću čekat Tužilštvo?! Pusti se ti Tužilaštva, njihovo vrijeme polako ističe i moj sabur prema njima.

Ali Harise, moj sabur prema tebi je već istekao. Slati ću ti svaki dan pisma, što javno što na protokol ministarstva da te pitam, šta si uradio povodom smrti moje kćerke, osim što si jednom „alarmirao” inspkeciju. Vidiš Harise, ja više ne znam ni broj koliko sam ih puta ‘alarmirao’.

Ako i dalje nastaviš biti bezobrazan, neodgovoran i bahat kao do sada, pa nastaviš ignorisati moja pitanja i ne raditi ono za što si plaćen, onda ćeš me prinuditi i da sjedim svaki dan ispred tvog kabineta.

Znam ja Harise koja su moja zakosnka prava kada si Ti u pitanju, ali što bi ja da se držim Zakona kada ga ti prvi ne poštuješ.

Pošto su tvoja ‘obavještenja’ istog sadržaja i ‘alarma’ sa navedenim samo drugim datumima, pa se nekad pitam jesi pročitao uopće šta si potpisao…. ovo sam pismo odlučio ti poslati putem svih medija i javno…pa možda tada sjedneš i nešto i pročitaš. Valjda se nade neko iz medija ko će objaviti ovo pismo, jer sam za ovih 8 mjeseci bogami Harise i sa njihove strane vidijeo svašta. Ne vole baš svi pisati kako mi je umrlo 2.5 godišnje djete, a šta ti misli što je to tako?

Zahtijevam Harise od tebe ODMAH da postupiš po Zahtjevu za preispitivanje stručne odgovornosti prim.dr. Suad Rožajac i prof.dr. Jasmina Halimić od 13.05.2022. godine, koji ti je predat lično na protokol od strane mojih advokata, kao i po Urgenciji koje su lično predali na protokol 08.06.2022. godine, a na koje ti ‘šutiš’” Harise”, poručio je u pismu Gadžun,pišu Vijesti

