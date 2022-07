Detalji akcije “Rez”: Keljmendi koristio Sky nadimak “Besa”, Ahmić bio “Avatar”, na kilogramu kokaina uzimali 90.000, a heroinu 40.000 KM!

Tužilaštvo BiH zatražilo je jučer pritvor za uhapšene u akciji kodnog imena “Rez”. Riječ je o Elvisu Keljmendiju, Anelu Sejfoviću, bratu Amela Sejfovića, i Ajlinu Ahmiću.

Mjera pritvora potrebna je kako bi se osigurali neometan nastavak i okončanje istrage u ovom predmetu za organizirani kriminal.

Sudsko ročište na kojem je razmatran prijedlog Tužilaštva održano je sinoć u 19 sati, a Sud BiH mora donijeti odluku danas iza 14 sati.

Tužilaštvo BiH ima dokaze da je ova grupa koristila Sky aplikaciju kako bi, putem zaštićenih poruka, obavljala nezakonit promet narkotika, među kojima je i kokain.

Portal „Avaza“ je u posjedu prijedloga Tužilaštva BiH, tačnije osnova sumnje koji se osumnjičenima stavljaju na teret.

Svi imali Sky aplikaciju

Prema navodima tužioca Džermina Pašića, uhapšeni Keljmendi, Ahmić i Sejfović su od polovine 2019. godine do danas na teritoriji Bosne i Hercegovine, Turske, Albanije, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i drugih zemalja EU, iako su znali da se radi o opojnoj drogi, kao i da nemaju odobrenje nadležnog organa za nabavku, kupovinu, držanje i prodaju opojnih droga, neovlaštenim međunarodnim prijevozom, prijenosom, proizvodnjom i prodajom opojnih droga kanabis, kokain, spid i heroin organizirali grupu za kriminal s ciljem kontinuiranog pribavljanja finansijske dobiti.

Prema dokazima Tužilaštva, pripadnici ove grupe, među kojima je ranije uhapšeni Aleksandar Nikolić, koristili su Sky aplikaciju za ove nezakonite radnje.

Tako je Nikolić koristio Sky ime „Kortez“ i „Don Kortez“, Elvis Keljmendi „Besa Bes“ i „Cataleya“, Ajlin Ahmić je bio „Avatar“, a Sejfović je bio “Bernardo Provenzano“ .

Tužilaštvo tvrdi da su uhapšeni i ostali članovi postali pripadnici međunarodne grupe za organizirani kriminal koja je, s ciljem kontinuiranog pribavljanja finansijske dobiti, organizirana radi nabavke opojnih droga kanabis, kokain, spid i heroin, prijevoza ili prijenosa iste s teritorije Albanije, Srbije, Crne Gore i drugih zemalja na teritoriji Bosne i Hercegovine, Hrvatske i drugih zemalja EU, skladištenja, te njenog daljnjeg transporta i prodaje u zemljama EU, a u kojoj je svako od pripadnika u realizaciji planiranog imao podijeljene uloge i unaprijed određene zadatke, dok su u radnjama izvršenja krivičnih djela nužno bili međusobno povezani u razvijenu međunarodnu mrežu saradnika, pa je svaki od njih imao svijest i znanje o određenim zadacima, radnjama izvršenja i doprinosu drugih pripadnika, te su tako interesno, s ciljem pribavljanja finansijske dobiti, svi djelovali sporazumno i udruženo kao jedna međunarodna grupa za organizirani kriminal.

U prijedlogu Tužilaštva BiH se navodi da su tako s jasnim zadacima na teritoriji Bosne i Hercegovine pripadnici ove grupe Aleksandar Nikolić, Elvis Kellmendi, Ajlin Ahmić Ajlin, Anel Sejfović i njima drugi poznati pripadnici iz BiH imali ulogu nabavke opojne droge, organiziranja njenog transporta i skladištenja na teritoriji BiH, pronalaska kupaca i njene prodaje na teritoriji BiH, transporta, prijevoza i prijenosa opojne droge u Hrvatsku i dalje u zemlje EU.

– Pa su tako neposrednim ili posrednim komunikacijama koje su ostvarivali putem telefonskih aparata, tzv. Kripta, na kojima su koristili posebnu zaštićenu aplikaciju Sky, Keljmendi i Ahmić od 16.juna 2020. godine do 8.marta 2021., zajedno, a potom od 8. marta 2021. do danas samostalno od pripadnika grupe iz BiH i njima poznatih pripadnika iz Turske, Albanije, Crne Gore i Srbije i to NN lica, Sky imena Tiger 1, Nino, Aron, Bufalo, Tokio, Goku, a Sejfović od pripadnika NN lice Sky imena “Roma”, NN lica korisnik Sky imena “Smesko”, “Amsterdam”, “Ronaldo”, “Djole”, “Sinola”, NN lica zva. Ekica, “Pablo” i drugih njima poznatih pripadnika nabavljali veće količine opojne droge, koju su po prethodnim dogovorima o količini, cijeni i kvalitetu opojne droge ovi pripadnici pakovali I pripremali za daljnji transport – navodi se u prijedlogu Tužilaštva.

Navodi se da su po dobivenim informacijama na teritorij Crne Gore transportirane, prikupljene, uskladištene i pripremljene određene količine opojne droge namijenjene za daljnju prodaju u BiH ili zemlje EU, za daljnji transport Keljmendi i Ahmić Ajlin angažirali pripadnike: Dragana Gajića, korisnik Sky imena “Romeo” i “Beko”, Vlatka Blaževića, Sky imena “Orao”, lice zvani “Mile”, korisnik Sky imena “Paratus”, ili druge njima poznate pripadnike, a Sejfović osobe koje su u sastavu grupe imale ulogu transporta opojne droge s teritorije Turske, Albanije, Crne Gore i Srbije na teritoriju Bosne i Hercegovine, Hrvatske i dalje u zemlje EU, a koji su po postignutim dogovorima o vremenu i mjestu preuzimanja i isporuke opojne droge organizirali prijenos ili prijevoz iste različitim legalnim ili nelegalnim graničnim prijelazima u graničnom pojasu R. Srbije i Crne Gore na teritoriju BiH do dogovorenog mjesta isporuke.

– Nakon čega su od ovih pripadnika ili pripadnika koji su imali uloge vozača u obavljenom transportu, sami ili posredno angažiranjem drugih lica, preuzimali opojnu drogu, a potom istu skladištili na području Kantona Sarajevo, Istočnog Sarajeva, srednje Bosne i šire, na njima poznatim lokacijama, da bi Keljmendi i Ahmić, po postignutim dogovorima, sami ili putem svojih saradnika, zavisno od kvaliteta te udaljenosti isporuke, opojnu drogu kanabis prodavali za 900–2.300 eura po kilogramu, kokain od 35.000–45.000 eura po kilogramu, heroin od 15.000–20.0000 eura po kilogramu, spid od 1.000- 2.000 eura po kilogramu osobama koje su istu rasparčavale i u manjim količinama prodavale konzumentima na području KS, Istočnog Sarajeva, srednje Bosne i šire – stoji u dokazima Tužilaštva.

Sve stizalo i do Dubrovnika, Splita, Zagreba…

Istaknuto je da je Sejfović, sam ili putem svojih saradnika, rasparčavao i u manjim količinama prodavao preprodavcima i konzumentima na području Kantona Sarajevo ili su Keljmendi i Ahmić opojnu drogu po prethodnom dogovoru s navedenim pripadnicima, koji su u sastavu grupe imali ulogu transporta opojne droge, daljnje transportirali u Hrvatsku Zagreb, Dubrovnik, Split te dalje u zemlje EU.

– Gdje su je preuzimali njima poznati pripadnici grupe, među kojima za Ahmića pripadnika grupe zvani “Raketa”, korisnik Sky imena “Baltazar” i “Al Capone”, s ulogom preuzimanja i daljnje distribucije i prodaje opojne droge u zemljama EU za veće od naznačenih cijena. Tako su kao pripadnici međunarodne grupe za organizirani kriminal pojedinačno pribavili protupravnu korist u novcu koja znatno prelazi iznos od 200.000 KM, koji su potom prikrivali na način da su novcem za koji su znali da je pribavljen izvršenjem opisanih krivičnih djela kupovali nekretnine, PMV i druge stvari od vrijednosti, ili koristili ulaganjem u građevinske radove u cilju povećanja vrijednosti nekretnina, ili su isti koristili u privrednom poslovanu firmi, ugostiteljskom djelatnošću i drugo, a koje su registrirali na svoje ili imena njima bliskih članova porodice i drugih povezanih osoba – stoji u prijedlogu Tužilaštva BiH,piše Avaz

