Za uspješne veze: Pet tajni koje zrele žene znaju o ljubavi, a mlađe ih tek trebaju naučiti

Morala sam se ponovno sabrati i podsjetiti zašto volim imati 50 godina. Da bih to učinila, napravila sam popis onoga što zrele, starije žene znaju o ljubavi, a mlade možda ne, kaže Shannon Colleary, filmska scenaristica.

Pet tajni koje zrele žene znaju o ljubavi, a mlade žene ne:

1. Tijela nisu vječna, tako da ih morate voljeti u svakoj dobi

Kao zrela, starija žena, prestala je gledati na svoje tijelo kao na objekt koji mora biti uvježban, vođen dušom i doveden do savršenstva ili naguran, zakopčan patentnim zatvaračima i spakiran u odjeću kako bi bio prikazan na najbolji mogući način.

– Danas na svoje tijelo gledam kao na svog vjernog pastira na ovom izazovnom putovanju kroz život. Više to ne uzimam zdravo za gotovo i pokušavam slušati što mi govori. Ako želi biti lijepo onda moram nositi crveno i par visokih potpetica. Želi li se opustiti i obnoviti moram ga nahraniti ukusnom hranom i pustiti ga da se izležava. Želi li se osjećati moćno onda ću vježbati – ističe Colleary, kao i to da će ga poslušati ako je bolesno ili povrijeđeno pa će usporiti, i odmoriti.

S pedeset godina zna da njezino tijelo pripada samo njoj, a ne medijima, i čini je sretnom što njime može okusiti, dodirnuti, vidjeti, osjetiti i živjeti život, donosi YourTango.

2. Starije žene znaju da muškarci mogu doći i otići, ali prijateljice traju zauvijek

Kad smo mladi, muškarci dolazi i odlaze. Možda smo prevrtljive i znatiželjne i ne želimo biti vezane. Možda su muškarci oni koji su takvi. Ali čini se da prijateljice ostaju. Čak i kada se smirimo s partnerom, i dalje su nam potrebne naše dame. Postoji doza intimnosti koju žene dobivaju jedna od druge, a kojoj muškarci ne mogu parirati. Muškarci ne žele govoriti o osjećajima. Ne žele secirati značenje svakog razgovora koji smo vodili s našim nemogućim šefom, našom dosadnom majkom, našim nerazumnim susjedom. Žene trebaju jedna drugu kako bi podijelile te stvari. Muškarci i ne baš.

Nedavno nam je u posjet došao prijatelj mog muža. Muž je otrčao u trgovinu i njegov prijatelj i ja razgovarali smo nasamo. Tijekom tog razgovora, spomenuo mi je da je godinama bio alkoholičar. Kasnije sam pitala supruga zašto mi nikad nije rekao da mu je prijatelj alkoholičar, a on me pogledao širom otvorenih očiju i ostao zaprepašten saznanjem. Pitam se o čemu muškarci zapravo razgovaraju zajedno – ističe Colleary. prneosi 24sata

3. Bolje je zaljubiti se u dobrog, nego u zgodnog muškarca

U mlađim godinama, libido donosi većinu odluka. Feromoni polete kada netko namigne s druge strane šanka u tri ujutro. Ne razmišljate o tome je li taj netko ‘dobar dečko’. Mlađe žene su uzbuđene i trude se uzeti trenutak, ili mjesec dana, da utvrde ima li netko iste vrijednosti i želje kao i one. To često dovede do kratkotrajnog seksa i dugotrajne emocionalne boli. Starije žene su to prošle.

– Prvo tražimo nešto što ispunjava naše emocionalne potrebe. I često otkrijemo, na naše iznenađenje, da ako su naše emocionalne potrebe ispunjene, naša seksualna želja raste – ističe ona.

4. Zatišje, gužva ili frka ne znače kraj veze

Kao mlađe, jedva možete izdržati dugotrajnu šutnju na spoju, a kamoli ‘loš’ period u vezi.

– Kako starimo, shvatile smo da ne moramo napraviti veliku frku od svega – kaže Colleary. Starije žene znaju da veze imaju uspone i padove i ne moraju paničariti svaki put kada strast nestane.

5. Starije žene mnogo više vole same sebe

S vremena na vrijeme može se uvući samoprezir. Ali ublažen je zahvalnošću što su svjesne da su još uvijek tu, što još uvijek uče, i svjesne su da je najintimnija veza ona koju će ikada imati same sa sobom i da su same heroji vlastite priče.

