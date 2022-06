ŠTA BOJA URINA GOVORI O VAŠEM ZDRAVLJU: Ukoliko vidite ovu nijansu, hitno posjetite ljekara!

Međutim, kako temperature, mnogi od nas daju sve od sebe da ostanu hidrirani, ali treba pbratiti pažnju i na nijansu mokraće. Stručnjaci su predvidjeli da se do kraja ljeta mogu očekivati još najmanje četiri toplotna talasa.

Održavanje hidratacije po velikim vrućinama je ključno jer može spriječiti da patite od problema kao što su toplotna iscrpljenost ili toplotni udar. Jedan od načina da se uvjerite da niste dehidrirani je da provjerite boju urina. Dnevno je potrebno piti 6 do 8 časa od 200 ml svakog dana.

Novo istraživanje iz Hajlend Springa pokazalo je da su oni u dobi od 45-54 godine najviše hidrirani, a dvije trećine kaže da njihov urin podsjeća na dvije najsvjetlije nijanse u vodiču za hidrataciju. S druge strane, osobe od 25 do 34 godime bi trebalo da piju više tečnosti, a skoro 7 od 10 priznaje da njihova mokraća podsjeća na tamnije nijanse.

Kao opšte pravilo, trebalo bi da bude blijedo slamnate boje što ukazuje da ste dobro hidrirani i zdravi. Ako je tamno žuta, sa jakim mirisom, to je jasan pokazatelj da ste dehidrirani. Urin je uglavnom voda i sadrži hemikalije kojih tijelo želi da se oslobodi.

Dr Džon S. Jang, vanredni profesor urologije, rekao je da boja vaše mokraće zavisi od toga koliko i kada konzumirate tečnosti.

Blijedo-slamnata nijansa

Ovo je optimalna boja, ne previše svijetla i ne previše tamna. Ako vam je mokraća ove boje, pijete dovoljno vode i bubrezi dobro funkcionišu. Zlatnu slamnatu boju vaše mokraće izaziva pigment koji vaše tijelo proizvodi, koji se zove urohrom, a čine ga toksini.

Tamno žuta

Ako vam je mokraća tamne boja, to ukazuje da ne pijete dovoljno vode i da ste dehidrirani. Dehidracija može izazvati umor, glavobolju i mučninu i može imati ozbiljnije zdravstvene posljedice za mlađe i starije osobe. Afekti mogu biti i fizički, što dovodi do letargije, i mentalni, koji uzrokuju nedostatak koncentracije. Vašem tijelu je potrebna voda da bi održalo zdravu funkciju u vašim organima, pa obavezno pijte šest do osam čaša dnevno.

Crveni urin

Dr Jang je rekao da ako je vaš urin crven, onda je to vjerovatno zbog lijekova. Ovo može biti posljedica uzimanja antibiotika koji se koriste za liječenje tuberkuloze kao što je rifampin ili ako uzimate fenazopiridin koji uzimaju ljudi koji imaju bolove uzrokovane infekcijom urinarnog trakta. Rekao je da laksativi ponekad mogu sadržati sjenu, koja bi takođe pocrvenela u mokraći.

