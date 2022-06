Klimatolog Zulum za “Avaz”: Moguće su tropske noći, rekord izmjeren 2006. u Mostaru, bilo je 41,2 stepena

Nadprosječno toplo vrijeme koje je počelo početkom druge dekade mjeseca nastavit će se i narednih dana.

Kako je objavio Dženan Zulum, klimatolog iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Bosni u narednim danima se neće moći izdvojiti sasvim suh dan.

– Najmanje padavina prognozira se u četvrtak, a nešto više u utorak i srijedu. Padavine će biti u obliku popodnevnih kratkih pljuskova, gdje nije isključena i mogučnost lokalnih nepogoda. Visoke temperature, naručito u drugom dijelu sedmice mnogima bi mogle izazvati izvjesne zdravstvene poteškoće. Na jugu Hercegovine i u sjevernoj Bosni moguća je pojava i tropskih noći – naveo je Zulum u srednjoročnoj prognozi.Stabilno, sunčano i nadprosječno toplo

Minimalne jutarnje temperature zraka varirat će od 14 do 20 u Bosni, na jugu zemlje do 23 stepena. Najviše dnevne temperature između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stepeni.

– Stabilno, sunčano i nadprosječno toplo na prostoru Bosne i Hercegovine prognozira se i od 27 juna. Prema raspoloživim sinoptičkim podacima očekuju se još veće temperature zraka. Maksimalne temperature mogle bi dosezati i do 40 stepeni a pojava tropskih noći nije isključena i u centralnim područjima Bosne – navedeno je,piše Avaz

Kako je pojasnio za portal “Avaza” tropska noć je noć kada se temperatura tokom ne spušta ispod 20 stepeni.

Minimalne temperature zraka

Minimalne temperature zraka bit će u rasponu od 17 i 22 u Bosni, do 24 u Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature varirat će između 32 i 37 stepeni u Bosni, do 40 u Hercegovini.

Kako nam je rekao Zulum, maksimalna temperautra u junu, prema podavima FHMZ, zabilježena je u Mostaru 29. juna 2006. godine

– Tada je izmjereno 41,2 stepena. U Sarajevu je 38,3 stepena izmjereno prošle godine. Jedan od stariji datuma, na primjer u Buhaću je 1950. godine bilo 38,9 i imamo primjer u Zenici kada je prošle godine izmjereno 39,6 stepeni – rekao nam je Zulum.

