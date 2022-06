PRODUKCIJA PRATI PORODICU DRAGOJEVIĆ: Odlučeno šta će se desiti nakon SUPERFINALA “Zadruge” u Veterniku?!

Darko Tanasijević noćas je razgovarao sa zadrugarima o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući, a jedan od njegovih sagovornika bio je Dejan Dragojević.

– Rekao sam jing-jang sa dlakama… Ova linija je dokaz da je zemlja ravna ploča – rekao je Dejan.Znaš kako, nije, s obzirom da je ovo dom penzionera, a ne zadrugari. Rekao sam juče Aleksandri da ne odgovara ako krenu da je bockaju, jer će biti zbog ove pobede. Svako se ovde bori za sebe. Nije došlo još do toga da sam osetio, videćemo sutra kad bude podela budžeta – pričao je Dejan.

– Je l’ ti znači to što su tvoji upriličili to za rođendan? – pitao je voditeljRekao sam, jer neću da ih bacam u trošak. Bilo mi je drago što je stiglo da se posluže svi. Znaš kako, nisam došao da tražim ovde ni prijatelje, a ni porodicu. Bude mi krivo kad neko izađe, jer živimo zajedno. Ne dotiče me, interesovale su me one slike na mafinima, mama, ćale, brat, baba, sestra. Neka je jeo ko je hteo, ja sam kod svakog bio. Rekao sam da pusti, jer ako se ja nisam uvredio, ne treba ni ona. Bio je Đedović tu, to mi je bilo drago. Ko god da je bio, bilo bi top, a ko nije, nije ni nedostajao – ističe on.

– Biljana ti je prenela pozdrave i sve to. Koliko su ti značile reči majke, od koje nisi dobijao godinama? – pitao je voditelj

– Nisam dobijao dugo to. Znači mi, sve mi znači. Karićev ćale, Đole VIP Kralj, moja familija cela mi je čestitala. Ima posebnu težinu, ali sve stiskam jer je kraj, da je decembar, poremetilo bi me. Non stop se vraćam u taj period detinjstva. Uznemiren sam, krene brzo srce da mi kuca, ali se vratim, jer ne mogu da dozvolim da skrenem sa puta. Plašim se lepih stvari. Napravio sam neki problem, vraćam se tamo gde sam možda zagorčao, pa mi sad čestitaju rođendan. Osetim svu tu ljubav i da me prate. Ja kad napravim problem, svaki put se nasekiram kako im je. Ne mogu previše lepo da gledam na neke stvari, puno mi je tripova u glavi – rekao je Dragojević.

– Imam jedan predlog. Dakle, kada bude bilo superfinale i ako budeš stigao, kreneš za Veternik, idem ja i ide jedna kamera, da zabeležimo jedno jutro i dan do one žurke – rekao je Darko.

Dejan Dragojević, Darko TanasijevićFoto: Youtube printscreen/Pink.rs

– Ja sam rekao, za ovu televiziju sve. Mogu da idem i kod Karamujića – rekao je Dejan.

– Tvoja majka je pozdravila Aleks, ali je bilo dosta onih sa osudom – rekao je Tanasijević.

– Njih sam domestosom uništio i ostalim hemikalijama. Svako ima pravo da mi pošalje šta hoće, ne dotiče me, a bilo mi je krivo zbog nje, Ne dozvoljavam nikakav uticaj od spolja na mene. Svuda gde se opečem, naučim lekcije. Obukao sam košulju sa etiketom, svi vide drugačije – rekao je Dejan,piše srbijadanas.

– Filip Car ti je čestitao rođendan – rekao je Darko.

– Jeste zetonja moj… Kako sam se ismejao, vidim da je on u teretani u Veterniku. Logo, Filipova i moja glava. Meni je ta majica sačuvana, nosim je kući. Hteo sam na rođendanu da je nosim, ali eto – rekao je Dejan.

