Upaljen narandžasti meteoalarm: Upozorenje na novo grmljavinsko nevrijeme i opasnost od poplava

U Bosni će danas preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Intenzivnije padavine na području istočne i sjeveroistočne Bosne, gdje se očekuje i grmljavina.

U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša je moguća ponegdje na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 20 °C.

Prognoza za naredne dane

U nedjelju u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje poslije podne. Lokalni pljuskovi se očekuju u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni,piše Avaz

U ponedjeljak u jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena.

U utorak u većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini prije podne sunčano, a poslije podne naoblačenje. U drugom dijelu dana, u većem dijelu zemlje, očekuju se lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 32 stepena.

Biometeorološka prognoza

U većem dijelu Bosne, slično kao u proteklom periodu, uz promjenjive vremenske prilike, bez većih temperaturnih oscilacija koje bi uzrokovale značajnije jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika.

Moguće su umjerene meteopatske reakcije, pretežno u vidu glavobolje, lošijeg raspoloženja, manjka koncentracije. U Hercegovini i na zapadu sunčanije, stabilnije i ugodnije.

