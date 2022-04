HAFIZ BUGARI: NOĆ LEJLETUL-KADR NEOPISIV DAR SVIM LJUDIMA

U ovoj noći počelo je objavljivanje Kur'ana poslaniku Muhamedu, a.s, a kako je

istakao hafiz Sulejman Bugari za RTV BIR, ona je „neopisiv dar svim ljudima“.

„Allah Uzvišeni je u suri Kadr detaljno opisao tu noć, koliko je važna i šta se u

njoj dešava. Gospodar kaže: Uistinu, Mi smo ga objavili u noći Kadra. A znaš li ti šta je

noć Kadra? Noć Kadra je vrednija od hiljadu mjeseci, noć u kojoj se bezbroj meleka

spušta, zajedno s njima i ruh/duh/dah. Ona je kao takva mir, spas za svakoga, sve dok

ne osvane“, kazao je hafiz Bugari.

Kako je objasnio hafiz Bugari, sura Kadr nas podsjeća na neopisivu noć koja je

data kao blagodat svakom čovjeku ponaosob, kao jedinstvena prilika da se dođe do

svoje originalnosti.

„Šta znači doći do svoje originalnosti? To znači da čovjek treba da teži da

spozna sebe, da spozna svoju ulogu i zadaću koju je dobio od Gospodara“, naveo je

hafiz Bugari.

Naglasio je da je Noć kadra počašćena da se u njoj spusti Božija riječ.

„Ta čast je ponuđena svakom čovjeku, da je doživi, da ostvari svoju originalnost.

Da bismo mogli osjetiti snagu, nur te noći, jedan od uslova je naša potpuna

posvećenost Božijoj riječi. Onoliko koliko mi bićem pristupimo Kur'anu, koliko se s njim

družimo, toliko će nam ta noć otvoriti i pokazati“, istaknuo je hafiz Bugari.

Kako je naveo, u noći Kadra najbolje je učiti dovu: „Allahu, Ti si onaj koji prelazi

preko slabosti naših, Ti si onaj koji je plemenit i Ti si onaj koji voli da prašta, pa Te

molim oprosti nam.“

„U ovoj dovi je sastavljeno sve ono što se traži od vjernika tokom cijelog života,

da se okiti s ove tri osobine, da bi mogao da doživi noć Kadra, slast vjerovanja, ljepotu

imana, ljepotu bratstva, ljubavi i razumijevanja. Da li mi prelazimo preko slabosti jedni

drugih, ili volimo da pamtimo? Jesmo li plemeniti jedni prema drugima, a imamo

Plemenitog? Volimo li mi da praštamo jedni drugima? Apsurd je da imamo Gospodara

koji prelazi preko slabosti, a mi da pamtimo. Apsurd je da nismo plemeniti, da ne

razumijemo ljude. Apsurd je da od Allaha tražimo oprost, a da mi ne opraštamo.

Okitimo se ovim osobinama u ovoj noći, ne bi li nas Allah počastio da budemo od onih

koji kažu 'Blago onome kome je noć Kadra svaka noć'“, poručio je hafiz Sulejman

Bugari.

U povodu nastupanja mubarek noći Lejletul-kadr Rijaset Islamske zajednice u

Bosni i Hercegovini organizira centralnu svečanost prije teravih-namaza u Gazi Husrev-

begovoj džamiji u Sarajevu. Ovom prilikom vaz će kazivati reisul-ulema Islamske

