Vremenska prognoza za početak iduće sedmice

U našoj zemlji danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Prije podne padavine uglavnom na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne u većem dijelu naše zemlje.

U večernjim satima uglavnom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, na momente pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 13 do 19, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 23 stepena,prenosi Avaz

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne je moguća slaba i prolazna kiša. Jutarnja temperatura oko 10, a dnevna oko 19 stepeni.

