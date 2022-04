U Mostaru neradna nedjelja postala plutajuća nedjelja

U Mostaru je danas počela primjena Odluke o radnom vremenu subjekata u kojima pravne i fizičke osobe obavljaju djelatnost na području Grada.

U fokusu ove odluke je zabrana rada nedjeljom, s jedne strane, a s druge to što je data mogućnost poslovnim subjektima da uz odobrenje, umjesto nedjelje, izaberu neki drugi dan kao neradni.

Plutajuća nedjelja

I, dok su u najvećem tržnom centru u Mostaru, a nakon svojevrsnog pritiska radnika odlučili ne raditi nedjeljom, u jednom drugom su, uprkos protivljenju uposlenih, kao neradni dan odabrali ponedjeljak, a ima i onih koji su odlučili da neće raditi utorkom.

Tako se u Mostaru već “skovao” novi naziv, umjesto neradna – plutajuća nedjelja.

Inače, prema ovoj odluci, nedjeljom neće raditi kiosci, trgovine na veliko i malo u kojima se vrpi promet neprehrambenim proizvodima, a njihovo radno vrijeme ostalim danima je od 7 do 21 sat. Trgovinama koje se bave prodajom suvenira dozvoljen je rad nedjeljom i blagdanima od osam do 24 sata, a to se, također, odnosi na tradicionalne obrte i zanate.

Visina kazni

Iz Službe za inspekcijske poslove su upozorili da se zaprijećene kazne, za neodređivanje radnog vremena shodno Odluci, kreću u rasponu 1.000 KM-3.000 KM za pravne osobe, 500 KM – 1.000 KM za odgovorna lica u pravnim osobama, te za fizičke osobe 200 KM – 500 KM.

– Za prekršaj neisticanja radnog vremena i nepridržavanja utvrđenog radnog vremena, shodno Zakonu o unutrašnjoj trgovini, zaprijećena kazna pravnim osobama kreće se u rasponu 2.000 KM 10.000 KM, odgovornim licima u pravnim osobama 500 KM – 1500 KM, te fizičkim osobama-trgovcima 500 KM – 1.200 KM-kazali su,piše Avaz

Nakon pola godine od donošenja Odluke, Vijeće će preispitati njene efekte.

