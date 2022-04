Ovo su proročanstva Nostradamusa za 2022., jedna je posebno zabrinjavajuća

Knjiga mu je donijela svjetsku slavu, a sastoji se od proročanstava za nekoliko stoljeća. Pisao je u stihovima koji su bili dvosmisleni zbog straha da će ga proglasiti vješcem, no htio je i da neupućenima tajne proročanstava ostanu nepoznate.

Brojne događaje iz povijesti je predvidio: Francusku revoluciju, veliki požar u Londonu 1666. godine, jačanje moći Napoleona i Adolfa Hitlera, slijetanje na mjesec, smrt trojice članova obitelji Kennedy, teroristički napad na Svjetski trgovinski centar u New Yorku 2001… Predviđanja za 2022. Neka bolovi u leđima i koljenima nestanu! Najbolji preparat na tržištu je tu! Za 2021. godinu je imao jako puno apokaliptičnih predviđanja – od zombi apokalipse do velike solarne oluje, no jedna je ostala ista i za 2022. godinu.

Udar meteora –

Vidim vatru koja će pasti s neba – napisao je Nostradamus u predviđanjima za 2022. godinu, pritom misleći na pad meteora na zemlju. U 2021. godini Zemlju je za dlaku promašio Asteroid 2021GW4 promjera gotovo pet metara. Sam po sebi nije predstavljao veliku prijetnju Zemlji, no da se razbio u nekoliko komada, vjerojatno bi jedan dio pogodio Zemlju.

Novi rat

Jedna od njegovih proročanstava nalaže da svijet očekuje novi rat, i to kroz napad na Francusku s istoka. Teško je odrediti točan datum njegovih predviđanja jer se baziraju na atronomskim kretanjima, no ovaj napad mogao bi se dogoditi u proljeće. Ovo predviđanje moglo bi se potencijalno odnositi na napetosti između Rusije i SAD-a koje prijete eskalacijom. Rusija svakim danom sve više jača svoju vojsku, a Kinu je već pronašla kao svog saveznika. S druge strane, već su nekoliko puta NATO i SAD zaprijetili ‘teškim posljedicama’, napadne li Rusija Ukrajinu.

Inflacija, glad i klimatske promjene

Osim toga, svijet očekuje i velika inflacija i porast gladi, kao i klimatske promjene. Ova predviđanja nisu toliko neuobičajena s obzirom na pandemiju s kojom se svijet bori protekle dvije godine, a klimatske promjene već su duže vrijeme veliki problem s kojim se borimo. Ipak, mala je vjerojatnost da će ribe u Crnom moru plivati u ‘kipućoj vodi’, no je li moguće da će u 2022. promjene dosegnuti svoj vrhunac nakon čega više nema povratka?

Umjetna inteligencija

Pet stoljeća ranije Nostradamus je predvidio i evoluciju umjetne inteligencije. Tehnologija je toliko napredovala u proteklih nekoliko desetljeća da je teško predvidjeti što će se dogoditi u budućnosti, ali Nostradamus je u svojim predviđanjima naveo ‘besmrtne učenike’ i potencijalno negativne posljedice, što svakako izaziva zabrinutost. prenosi “Novi“.

