POSLOVODNI ODBOR: BHRT ĆE MORATI PRESTATI SA RADOM ZBOG BLOKADE RAČUNA

Godinama sa manje ili više uspjeha, i u vrlo teškim uvjetima trudimo se da ispunimo svoju ulogu u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, ali smo nažalost dovedeni do zida i prinuđeni da uputimo posljednji poziv u pomoć. Svi koji trebaju i mogu pomoći a to ne čine, bit će upamćeni kao saučesnici u gašenju Radiotelevizije Bosne i Hercegovine koja je prošla kroz razna iskušenja u proteklih 77 godina od svog osnivanja – navode u saopćenju.

Dodaju da je glavni razlog blokade računa nemogućnost BHRT-a da dobije zakonom garantiran prihod od RTV takse kako to regulira Zakon o javnom RTV sistemu BiH usvojen u Parlamentu BiH 2005. godine.

Radiotelevizija Republike Srpske koja prikuplja taksu u RS-u i na području Brčko distrikta, od 2017. godine krš pomenuti Zakon i ne uplaćuje BHRT-u pripadajućih 50 posto naplaćenih sredstava. Taj dug narastao je preko 63 miliona maraka na kraju 2021. gdine zbog čega BHRT nije u mogućnosti ispoštovati sve svoje obaveze među kojima su i redovno plaćanje poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje svojim zaposlenicima – kažu u saopćenju. prneosi “Hayat“.

Između ostalog navode da je s obzirom na trenutnu situaciju ovo posljednja blokada koju neće preživjeti.

Ukoliko se to zaista desi a vremena za pronalazak rješenja u raspodjeli sredstava prikupljenih od takse u cijeloj BiH više nema, BHRT ne može preuzeti odgovornost za situaciju u kojoj će BiH postati jedina država u Evropi koaj nema svoj javni servis iako je to jedan od glavnih uvjeta na putu ka pridruživanju EU. Također ne možemo preuzeti odgovornost za egzistencijuuposlenika BHRT-a koji zarađuju svoje nevelike plaće i osiguravaju da BHRT uredno ispunjava sve svoje zakonske obaveze dok oni koji trebaju ispunjavati obaveze prema javnom servisu to ne čine i u tome imaju podršku – navode također

