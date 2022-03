Jelena Karleuša nakon što ju je zapratio Kanye West: ‘Zbog nas je i rat u Ukrajini pao u drugi plan’

Prije nekoliko dana javnost je iznenadio podatak da je planetarno popularni reper Kanye West na Instagramu zapratio srpsku pjevačicu Jelenu Karleušu. Nije poznato kako je West došao do kontroverzne dive, a njezinu izjavu obožavatelji su danima čekali. Sada je ona u intervjuu za Kurir otkrila je li u kontaktu s bivšim suprugom najpoznatije starlete na svijetu, Kim Kardashian, ali i kako je došlo do novog virtualnog prijateljstva.

‘Htjela sam reći da ni ne znam tko je Kanye West, ali to bi bilo baš glupo i bezveze. Nije mi napisao poruku i nemamo nikakav kontakt. Ne znam zašto je mene zapratio, nikada se ništa neće dogoditi više od ‘zahtjeva’ za prijateljstvo na društvenim mrežama. Znači, zaboravite na njega”, rekla je Jelena u intervjuu za spomenuti portal.

Povodom tog velikog događaja, Jelena se odmah fotografirala gola, noseći samo njegove Yeezy tenisice na nogama dok u pozadini svira njegova pjesma. Korisnici Twittera posebno su se inspirirali tom objavom, a već danima traju šale na njezin račun.

”Moram priznati da je on očito jedna velika svjetska zvijezda čim je jedan glupi follow napravio takav kaos. Ja sam se iz fore fotografirala u njegovim tenisicama, a nisam niti sanjala da u Srbiji toliko ljude on zanima. Čak je rat između Rusije i Ukrajine zbog toga pao u drugi plan. Iskreno, mislim da je on mene slučajno zapratio”, dodala je Jelena Karleuša.

Iako ju prate brojne zvijezde, Jelena na društvenim mrežama uzvratila je ‘follow’ samo nekolicini, a na počasnoj listi našao se i reper. Neki obožavatelji smatraju da pjevačica ne priča istinu kada je riječ o Westu i nezainteresiranosti jer, sudeći po komentarima, posljednjih dana radi sve kako bi ju slavni reper primijetio. prneosi “RTL“.

