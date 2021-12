U Sarajevu za 500 KM prodavane potvrde o vakcinaciji: Evo šta kažu u Domu zdravlja

Kristen Stewart – “It’s important to say I don’t know”

Zdravstvene radnike u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u posljednje vrijeme sve češće zovu telefonom građani i nude im novac u zamjenu za potvrdu o vakcinaciji protiv COVID-19, piše Faktor.

Broj takvih vrlo otvorenih i ležernih ponuda, kako kažu neki zdravstveni radnici iz ove ustanove, naročito je porastao nakon što je krajem oktobra zatvoren vakcinalni punkt u Zetri.

– Ljudi lično dolaze ili zovu telefonom i nude novac u zamjenu za potvrdu o vakcinaciji, a kao razlog navode da trebaju hitno na put i da nemaju vremena primiti dvije doze vakcine – navode zdravstveni radnici sa kojima smo razgovarali, a koji su nas zamolili da, zbog istrage koja se još vodi, ne žele javno izlaziti sa imenima i prezimenima (identitet osoba poznat Redakciji).

Najčešće se to, kako dodaju, događa kada osoba prođe ljekara i unošenje podakata, te uđe u boks, a onda od zdravstvenog radnika, koji ga tamo dočeka, zatraži “takvu uslugu”.

– Obično kažu – istresi ti tu dozu negdje, a potvrdu da sam se vakcinisao/la platit ću koliko treba – otkrivaju sagovornici kako sve otprilike teče.

U većini slučajeva medicinari odbijaju ovakvu ponudu, ali ne svi!

– Nažalost, postoje kolege koje su tome podlegle, vjerovatno zbog novca. Svi znaju da je toga bilo u domovima zdravlja Novi Grad, Ilidža i Stari Grad. Slučajevi koji su se desili u Novom Gradu prijavljeni su menadžmentu ustanove, ali nam nije poznato da se isto desilo i u Starom Gradu i Ilidži – dodaju.

Zdravstveni radnici kažu kako je poznata i cijena koju neke njihove nesavjesne kolege uzimaju, a to je 500 KM.

– Ista je potvrda o vakcinaciji, pa je vjerovatno i u svim domovima zdravlja tolika cifra – ističu te navode primjer:

– Dok je Zetra radila, svašta se dešavalo, nestajalo je struje, padao je sistem. Bilo je slučajeva da nam sa Zetre dođe osoba sa papirićem, zdravstveni radnik prokuca je na barcode, ali je ne nađe. U tom slučaju mi osobu moramo unijeti u spisak. No, na toj potvrdici stoji pečat iz Vrazove i faksimil ljekara koji je bio na vakcinaciji, upisana su dva datuma i šifre vakcina. Ali kako smo mi sve ustvari otkrili. Kolegica je, navodno da pacijenti ne bi silazili i smetali nam, počela donositi potvrde, pa smo na jednoj primijetili da su šifre vakcina i datumi sa Zetre, a faksimil doktorice koja nikada nije radila u Zetri. Bilo je potvrda na kojima uopće nije bilo faksimila, nego da je onako malo otisnut kartoteški pečat. Medicinar kad na brzinu radi, ne vidi to. Kad ti donese nekoliko takvih papirića, a tebi gužva, ne vidiš i tako sve prokucaš. No, neke kolege su to primijetile, raspitale se kod ljekara, pa se ispostavilo da na potvrdama stoji faksimil doktora koji nikad nije kročio u Zetru – pričaju zdravstveni radnici.

Na pitanje, jesu li u ove nezakonite radnje upetljani i ljekari i medicinske sestre i tehničari, sagovornici nam odgovaraju kako se još ne znaju svi detalji.

– Ako je doktorica znala da se njen pečat zloupotrebljava, samim tim je i ona upetljana. Postoji i verzija da je medicinska sestra, bez znanja doktorice, dok je ona izašla do toaleta, na 20-ak papirića stavila njen potpis – ističu zdravstveni radnici.

Spominju i slučaj sa Zetre, kada je medicinska sestra iznijela vakcine na parking.

– Tada je sa Zetre otjeran Elvedin Vatreš, predsjednik Sindikata medicinskih sestara i tehničara KS, jer se ispostavilo da ju je on na to natjerao – kažu zdravstveni radnici.

Zbog ovih dešavanja, kako kažu, u JU Dom zdravlja KS oformljena je i komisija čiji je cilj provođenje detaljne istrage.

No, Arman Šarkić, glasnogovornik, kaže kako oni do ovog trenutka nemaju nikakvih materijalnih dokaza kako bi sve mogli predati Tužilaštvu na dalje postupanje.

– JU Dom zdravlja KS već dvije godine nosilac je borbe protiv koronavirusa u KS i posljednje što nam treba su ovakve stvari. Insistiramo da se svaki problem nazove imenom i prezimenom kako bi se moglo dalje reagirati. Želimo vjerovati da u svojim redovima nemamo takvih nečasnih pojedinaca, ukoliko ih ima, očekujemo da se nazovu imenom i prezimenom jer u tom slučaju radi se o gruboj povredi etike, profesionalizma i radne discipline – dodao je Šarkić,piše Depo

