Policija u Sarajevu apeluje na građane da se suzdrže od korištenja pirotehnike, kazne do 1.200 KM

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo u četvrtak je centralnim događajem na platou ispred SCC-a od 11 do 13 sati započela društveno odgovornu kampanju “Slavi odgovorno, slavi bez vatrenog oružja!“ na području KS, javlja Anadolu Agency (AA).

Kampanja se realizuje uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) i Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH u okviru projekta ”Prevencije i smanjenja prisustva nelegalnog oružja u Bosni i Hercegovini” (PILLAR), a sprovode je kantonalna Ministarstava unutrašnjih poslova i Policija Brčko distrikta BiH.

Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova KS Mirza Hadžiabdić izjavio je tim povodom da je ključni cilj kampanje apelovati na građane da slave bez upotrebe oružja.

“Sve to može izazvati određene posljedice kako u pogledu eventualnog povređivanja ili tragičnih posljedica tako i u pogledu sankcionisanja odgovornih za upotrebu vatrenog oružja kojim se čini krivično djelo“, kazao je Hadžiabdić, podsjetivši da za upotrebu vatrenog oružja kojim se čini krivično djelo mogu biti izrečene zatvorske kazne.

“Uprava MUP-a Kantona Sarajevo poduzela je također planske aktivnosti u vezi s novogodišnjim praznicima bez obzira što nema javnog dočeka Nove godine. Cilj je održavati povoljno stanje sigurnosti u KS i odgovoriti eventualno na sve izazove s kojima se susretnemo tokom novogodišnjih praznika“, rekao je Hadžiabdić.

Također je uputio apel i građanima o upotrebi pirotehničkih sredstava.

“Više puta smo ranije apelovali na građane da se suzdrže od upotrebe pirotehničkih sredstava, posebno da se suzdrže djeca i maloljetna lica od upotrebe pirotehničkih sredstava, i u tom smislu smo više puta apelovali na roditelje da vode računa i da ne dozvole djeci upotrebu pirotehničkih sredstava, prije svega iz razloga da ne bi došlo do samopovređivanja ili povređivanja drugih lica, ali i iz razloga što je to propisano kao prekršaj i oni koji to čine mogu biti prekršajno sankcionisani oni koji to čine, ali i roditelji djece koja upotrebljavaju pirotehnička sredstva“, kazao je Hadžiabdić.

U navedenim slučajevima predviđene kazne za počinoce su od 300 do 900 KM, a za roditelje maloljetnih prekršilaca su od 400 do 1.200 KM.

Projektni oficir UNDP-a Vedad Pinjo istakao je da je važno upozoriti građane u BiH da slavlja obilježavaju bez upotrebe vatrenog oružja.

“Cilj naše kampanje je da se apeluje na svijest građana da ne koriste vatreno oružje u slavljeničke svrhe prilikom prazničnog perioda i da na taj način pokažu odgovorno vlasništvo nad oružjem“, kazao je on.

Kampanja “Slavi odgovorno, slavi bez vatrenog oružja!“ provodi se u periodu od 23. do 31. decembra 2021. godine. Cilj kampanje je podići svijest građana o opasnosti korištenja vatrenog oružja u slavljeničke svrhe tokom prazničnog perioda, kao i da se promoviše odgovorno vlasništvo nad vatrenim oružjem.

Tokom trajanja kampanje policijski službenici i službenice u odabranim sredinama dijele promotivni materijal građanima sa ključnim porukama kampanje, a to su da neovlaštena upotreba vatrenog oružja ugrožava sigurnost ljudi i imovine i izaziva uznemirenost građana, te je legalno kažnjivo, kaoi da pucanje u vazduh iz vatrenog oružja može nenamjerno prouzrokovati smrt druge osobe ili za posljedicu imati teške fizičke povrede i psihološke traume.

Istraživanja pokazuju da se tragedije i nesreće, usljed upotrebe vatrenog oružja, često dešavaju u vrijeme proslava. Stoga, Uprava policije apeluje na građane Kantona Sarajevo da se suzdrže od upotrebe vatrenog oružja tokom prazničnog perioda kako najradosniji trenuci i praznične proslave ne bi završile sa tragičnim posljedicama.

Projekat PILLAR se realizuje u okviru inicijative Mapa puta 2024. za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja na zapadnom Balkanu koju finansiraju Savezna Republika Njemačka, Velika Britanija, Kraljevina Švedska, Republika Francuska, Kraljevina Nizozemska, Kraljevina Norveška i uz podršku Evropske unije.

Facebook komentari