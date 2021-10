Poželjeli ste (ponovo) sunce, onda ćete se dobro načekati… Jer, evo šta slijedi narednih dana

U Bosni i Hercegovini i narednih dana će preovladavati oblačno vrijeme s kišom, a na planinama sa snijegom.

I ako je jesen, zbog niskih temperatura većina građana nosi zimsku garderobu.

Tako danas u Sarajevu uprkos kiši i hladnom vremenu mogu se vidjeti šetači “ušuškani” u zimskim šalovima i kapama.

I kao tokom vikenda i u ponedjeljak, 11. oktobra, će biti oblačno vrijeme s kišom, na planinama sa snijegom. Poslijepodne prestanak padavina na zapadu, jugozapadu Bosne i u većem dijelu Hercegovine. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 3 do 8, na jugu od 9 do 14 stepeni.

U utorak, 12. oktobra, će biti pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša se očekuje u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 16 stepeni.

U srijedu, 13. oktobra, u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne slaba kiša ili rosulja je moguća na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. U Hercegovini prijepodne uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost, a poslije podne porast naoblake. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 17 stepeni,prenosi Depo

U četvrtak, 14. oktobra, oblačno vrijeme. Tokom dana slabe padavine na istoku Bosne. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 9, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 15 stepeni, prognoza je Hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

