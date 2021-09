Izetbegović: Inzkov zakon ne može biti povučen

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik SDA Bakir Izetbegović, govoreći za BHT1 o tome da iz Republike Srpske kao uslov za prekid blokade rada institucija Bosne i Hercegovine postavljaju povlačenje Inzkovog Zakona o zabrani negiranja genocida, rekao je kako se to ne može desiti.

– “To neće biti prvi put da iz Republike Srpske zadaju neki uslov pa od njega odustanu”, smatra on.

– “To je bila prva, pomalo i emotivna reakcija, kao što rekoh, da se malo pokažu zubi, mišići, da se malo nagovijeste neke teške krize, da se isprobaju reakcije, da se isproba reakcija međunarodne zajednice, OHR-a, da se vidi naša reakcija i, zavisno od toga svega, biće i ponašanje druge i treće strane u Bosni i Hercegovini”, smatra Izetbegović.

Na konstataciju novinara kako se ne bi reklo da se radi o emocijama već o jednom ozbiljnom strateškom planu, kada je u pitanju zajedničko djelovanje Banjaluke i Beograda, Izetbegović odgovara da “smo prihvatili specijalne odnose Srbije i RS.”

– “Mislim da moramo imati izvjestan ventil za situaciju u kojoj, kao što kažu, ogroman broj Srba u Bosni i Hercegovini, bliži im je Beograd i Srbija od same njihove domovine čiji su građani. Dakle, ne bi smjeli ići na to da mi tu nešto ne dopuštamo, prekidamo neke kulturološke, emotivne veze koje, očigledno, postoje, s tim da ne smijeno dopustiti diskriminaciju. Ne mogu natjerati male katolike i muslimane da pravoslavni sveštenici dođu i osveštavaju, da škola ima dan slave ili institucija u RS-u da ima dan pravoslavne slave. Ne mogu tjerati tu djecu koja nisu Srbi da slave dan svesrpstva ili već kako su ga nazvali. Ne smije biti diskriminacije”, navodi on.

Izetbegović smatra da, jednostavno, treba naći način “da svako afirmira i izživljava vlastitu kulturu” i da živi i da se povezuje unutar bivše zajednice Jugoslavije, ali da tu ne bude na račun druge treće strane.

– “To je, naravno, majstorluk uraditi. U ovome času, faktički, imamo jedan aparthejd u RS-u, gdje oni smatraju da je to zaista Republika Srpska, samo srpska i samo će Srbi dobiti posao u institucijama RS-a jer je sasvim normalno da se slavi taj dan, kad su odlučili 92. da se raziđu s drugima i da ti drugi zajedno s njima slave taj dan – ima da ga slave – i tako, mislim. Moraće se odučiti od toga, to je necivilizacijsko ponašanje, ne pripada 21. vijeku i oni to znaju. Dakle, iznaći model u kojem će sve to što žele prakticirati, povezivati se sa Srbijom na svaki način, ali da to ne bude nauštrb suvereniteta ove zemlje i naušrtb dostojanstva i ravnopravnosti drugih naroda i građana koji žive u Bosni i Hercegovini”, kaže Bakir Izetbegović.

Govoreći o optužnicama sa kojima se susreću državljani Bosne i Hercegovione koji prelaze granicu Srbije i kako to zaustaviti, on kaže:

– “Imamo mi tu potpisan sporazum i po njemu treba raditi. I naše tužilaštvo, bosanskohercegovačko, nije ovo smjelo dopustiti. Dakle, predmet gospodina Vranja je zaključen prije dvije godine, a tome su trebali obavijestiti vlasti, odnosno tužilaštvo u Srbiji i insistirati na tome da se čovjek pusti. Trebalo se pridružiti našem Ministarstvu pravde, insistirati na tome, boriti se za našeg čovjeka. Međutim, to nije tako i teško je u zemlji unutar koje će političari ili ljudi u tužilaštvu i sistemu, priskočiti Srbiji ili Hrvatskoj u odnosu na vlastite građane, teško je postići ono o čemu pričamo”, smatra Izetbegović,pišu Vijesti

On konstatuje da tu postoji problem, ali se može “jer nije svejedno Vučiću šta o njemu misli Evropa, šta o njemu misli Turska i gospodin Erdoan, šta misle muslimani u zemljama sa kojima on želi dobre odnose, dakle, svijet, i trebao bi da odustane.”

– “Malo nam da vakcina, malo nam štiti ratne zločince koji pobjegnu u Srbiju, malo dopusti da budu hapšeni branioci Bosne i Hercegovine – ne bi to trebao da radi. Jer, dug Srbije u odnosu na Bosnu i Hercegovinu je strahovit”, kazao je, između ostalog, u razgovoru za BHRT predsjedavajući Doma naroda Parlementarne Skupštine BiH i predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

