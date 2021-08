Dan nestalih: Traga se za 7.600 Bosanaca i Hercegovaca

U regionu se oko 12 hiljada osoba vode kao nestale, a najviše ih je upravo u Bosni i Hercegovini. To

govori o patnji i stradanju naših naroda. Sve su to neispričane priče i sudbine. Sa ovog mjesta molim

institucije da nam pomognu kako bismo proces priveli kraju. Protek vremena nam nažalost nije

saveznik, izjavio je Perišić.

Do danas je u Bosni i Hercegovini pronađeno više od 20 hiljada osoba koje su se smatrale nestalim.

Traganje za nestalim prema riječima gradonačelnika Mostara Marija Kordića nema veze sa

jedinicama lokalne samouprave ili sa pojedincima.

– Pitao sam ljude iz instituta pita da li Grad može pomoći kako bi im posao bio lakši, a oni su mi kazali

da osim nastojanja da osvijestimo građane ili ih potaknemo da pomognu, ne možemo uraditi nešto

više, rekao je Kordić.

I on je apelovao na sve u Mostaru i šire da ukoliko imaju bilo kakve informacije o nestalim osobama

to obavezno prenesu nadležnim institucijama.

