Čović se sastao sa Schmidtom

Kako je naveo Čović, razgovarano je o ključnim koracima za razvoj političkog dijaloga u BiH.

“Sastanak sa visokim predstavnikom Schmidtom o ključnim koracima za politički dijalog i napretku u #BiH. Naglasio sam važnost ravnopravnosti i legitimne zastupljenosti konstitutivnih naroda, put #EU i #NATO, kao i uklanjanje svih oblika diskriminacije”. prenosi “N1“.

Meeting with the High Representative Schmidt on key steps for political dialogue and progress in #BiH. I emphasized the importance of equality & legitimate representation of constituent peoples, the #EU and #NATO path, as well as eliminating all forms of discrimination. @OHR_BiH pic.twitter.com/ToProVwWwZ

— Dragan Čović (@Dragan_Covic) August 10, 2021