Mladen Ivanić o Dodikovoj peticiji: Besmisleno je – kome ćemo to predati?

Mladen Ivanić, nekadašnji član Predsjedništva BiH, za N1 je govorio o posezanju Valentina Inzka, visokog predstavnika u BiH za bonskim ovlastima i nametanju odredbi Krivičnog zakona o zabrani negiranja genocida, ali i odgovoru iz RS-a koji posebno podrazumijeva reakciju Milorada Dodika, člana Predsjedništva BiH koji je pokrenuo peticiju o osporavanju ove odluke, ali i najavio otcjepljenje RS od BiH.

Ivanić je istakao da ga je iznenadila upotreba bonskih ovlasti s obzirom na to da se to nije desilo posljednjih 10 godina.

“Mislim da je ovo ogroman iskorak unazad i prije svega govorim o metodologiji i načinu donošenja odluke, o ulozi visokog predstavnikai činjenici da se ponovo vraća trend da će visoki predstavnik uvijek u jeku političkih sukoba donositi odluke. To je potpuno pogrešno i štetno, a pritom uopće ne govorim o samom zakonu”, naveo je Ivanić.

Iako Inzko već dvije godine najavljuje ovaj zakon te poziva stranke da se međusobno dogovore, Ivanić smatra da je to nemoguće jer, kako tvrdi Srebrenica više nije tema žrtava već moguće sredstvo političkog obračuna u BiH. prenosi 2radiosarajevo“.

“U kojem imate jednu stranu koja uporno svaki dan pita da li je u Srebrenici bio genocid i ako vi ne odgovorite da jeste ili nije onda ste vi najveći neprijatelj BiH. To se pretvorilo u užasnu manipulaciju nesretnim žrtvama i oko toga političke stranke koje su taj ambijent napravile se ne mogu ni dogovoriti. To je nerealno učiniti kao što je nerealno očekivati da u BiH tri naroda imaju jednako objašnjenje prošlog rata. Zajedničko u tim vjerovanjima je da će svaki narod vjerovati da je on pojedinačno bio najveća žrtva, da je najmanje odgovoran za rat. Praviti idealistički ambijent oko kojih je u BiH moguće postići saglasnost je stravično kontraproduktivno i mislim da ovaj zakon u suštini ništa novo neće donijeti”, mišljenja je Ivanić.

Kako kaže, postoji način na koji se ovaj zakon može ignorisati: “Kada vas neko pita da li je bio genocid vi uvijek možete reći ‘imam svoje mišljenje, ali ga ne mogu reći zbog zakona’ i time ste sve rekli. Kada sam rekao da ništa neće promijeniti ovaj zakon mislim na shvatanje ovog događaja. Postojat će ljudi koji će tumačiti da je stvarno bio genocid, a s druge strane, bit će oni koji će smatrati da se nije desio.

Zakon je u suštini samo jednu stranu doveo do toga da joj brani da o tome govori. Mislim da to nije dobro i ako je neko imao namjeru da se nešto suštinski desi onda je prirodno da dođe iznutra. Nametnuta odluka odozgo nikoga živog neće obavezivati, ali slažem se da situacija u BiH neće ostati ista nakon nametanja i mislim da će biti jako puno tenzija i mislim da je ovaj zakon dalje podijelio BiH i ni najmanje ujedinio.”

Kako je kazao, u narednim danima će Vlast u RS donijeti konačnu odluku, a pokrenutu peticiju smatra populističkim pristupom.

“Nije do kraja izgrađen koncept i vidjet ćemo šta će biti istinski politički prijedlog o načinu odgovora institucija RS na ovu odluku. Peticija bi trebala pokazati i stav ljudi prema genocidu, ali i podršku Dodiku. Imamo i to da pojedini iz opozicije pitaju kome će se predati peticija i ko će je primiti.

Besmisleno je da je sami sebi predajemo i to je na neki način uvlačenje većeg broja ljudi, ali znam da samo Dodik tako ne misli te da je veći broj ljudi iz RS protiv ovoga što je urađeno. S druge strane, ljudi iz RS vjeruju da je to udar na ovaj entitet jer ako se prizna da je bio genocid, a ta teritorija je genocidna tvorevina kako govore neki političari iz Sarajeva, onda to neće moći proći. Poruka te peticije je zapravo opstanak RS”, dodao je Ivanić.

“Najveće žrtve svega ovoga su razumni političari na svim stranama. Ovom odlukom Inzko je vratio 90-te godine ponovo na sto i ovo samo odgovara Izetbegoviću i Dodiku”, poručio je Ivanić u izjavi za N1.

