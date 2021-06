Dodik s Vučićem na vojnoj vježbi: “Radujemo se snazi Srbije, uživamo u tome”

Ne zanima nas da ikome prijetimo, ne interesiraju nas sukobi, ratovi, ali nas interesira da uvijek možemo biti u stanju da svoju zemlju i narod obranimo – kazao je Vučić.

Dodao je kako će Srbija nastaviti ulaganje u svoju vojsku.

– Vidjeli ste najnovije tenkove, naše nove mašine, 11 PASARS-a, pancire. Moramo još da radimo i pojačavamo bespilotne letjelice, naručili smo nove i naručivat ćemo više, a snaga naše vojske bit će drastično uvećana i izmijenjena u narednih devet mjeseci, to pokazuje snagu države – napomenuo je srbijanski predsjednik, javlja RTS.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik kazao je kako se Srbija može obraniti od bilo koga i bilo kakvih zamisli za narušavanje njenog integriteta.

– Mi se radujemo snazi Srbije, to nam je potrebno. Mi uživamo u tome. To izaziva druge da je ponize, ali napori koje smo vidjeli su destimulativni za sve one koji misle da je Srbija lak zalogaj – istaknuo je Dodik,piše N1

