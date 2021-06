Čampara poručio Izetbegoviću i Čoviću: Nije vam ovo babovina

Aljoša Čampara, zastupnik u Skupštini KS, federalni ministar unutrašnjih poslova i delegat u federalnom Domu naroda, izjavio je da ga nije iznenadilo što se spominje u izvještaju Valentina Inzka pred Vijećem sigurnosti UN-a. Doživio je to pozitivno, jer su takve i reakcije bile.

– Mislim da se referirao na tri stvari – da sam pokrenuo inicijativu za uspostavljanje Vlade Federacije, odnosno da klubovi naroda u Domu naroda konačno predlažu predsjednika i potpredsjednika Federacije, da sam insistirao na imenovanju direktora Federalne uprave policije u skladu sa zakonskom procedurom i da sam napustio SDA. To su aktivnosti koje OHR prati ovdje, i prema tome, to je iz tog razloga završilo u izvještaju visokog predstavnika – naveo je Čampara za N1.

Branjenje afera

Potpuno je siguran, kako je rekao, da neće se uspostaviti nova Vlada Federacije.

– Na žalost smo trebali to uraditi prije dvije-tri godine. Stranke su se bavile neobranjivim, branjenjem afera, respiratori, diploma, Osmice… Da su toliko uložili u formiranje nove Vlade Federacije, možda bi se to i desilo – rekao je.

Govoreći o Izbornom zakonu, istaknuo je, da nikad “ne smijemo pristati na etnički model donošenja Izbornog zakona”.

– Krivice ima i u SDA. Čim obnašate vlast, samim tim ste i krivi. Nikad gori sastav Vijeća ministara BiH nije bio. Zašto je SDA izabrala najlošija ministarstva, o tome bi se dalo pričati – kazao je.

Da li je istina da želi omogućiti lideru HDZ-a Draganu Čoviću da mu pripadne Federalna uprava policije, Čampara je odgovorio:

– To nije apsolutna istina. Ne može to nikome pripasti. Ni Čoviću, ni Izetbegoviću. To jeste stanje u kojem se nalazimo. Ministarstva se mogu dijeliti, ali ovo ne. Mi jesmo u ovom problemu jer neki tako nastupaju. Nije im ovo babovina, ni prćija da se može policija tako dijeliti. Postoji rang lista koja se boduje i na osnovu nje se vrši imenovanja izbora policije. Niko ne može svojatati Fedaralnu upravu policije, niti bilo koju drugu policijsku agenciju – naglasio je.

Skupština KS

Zašto imamo “reality” u Skupštini KS?

– Ne znam kojem zastupniku treba da se tako ponaša. Skupština mora držati do svog digniteta, ima svoj kodeks i zastupnici bi trebali stručno raspravljati o temama, ali imamo situaciju da se ovo pretvara u narodno veselje. Imamo neke izlive deranje po Skupštini, neprimjerene gestikulacije, i to nigdje na svijetu nema. Ovo je prvi put da se dešava na nivou kantona. Bilo je mandata i prije, ali ovakve stvari iz sjednice u sjednicu nisu – kazao je Čampara,piše Avaz

Dodao je da verbalni teror vlada, ne samo njih zastupnika, nego i građana.

