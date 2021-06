Milan Dunović poručio Aleksandru Vučiću: U moje ime NE!

“Vučićeva izjava da Crna Gora Rezolucijom o Srebrenici želi staviti žig na svakog pripadnika srpskog naroda je problematična u mnogo čemu. Svjestan da je u Srebrenici počinjen, kako kaže ‘stravičan zločin’, ali izbjegavajući riječ genocid, manipuliše emocijama žrtava i negira presude Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu”, navodi Dunović.

Dodao je da “svjesnost crnogorskog parlamenta da se suoči sa prošlošću, koju Vučić kritikuje, predstavlja civilizacijski i moralan čin”.

“Ukoliko Vučić smatra da se ovakvom Rezolucijom stavlja žig na svakog pripadnika srpskog naroda, moram ga razuvjeriti. Stavlja se isključivo žig na svakog zločinca, a on svojom izjavom svjesno ili nesvjesno poistovjećuje cijeli srspki narod sa zločincima. Zašto to radi i u čije ime, to je pitanje za njega. U moje ime, NE!”, zaključio je Dunović,piše Crnahronika

Facebook komentari