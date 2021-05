Vjerni slobodi, vjerni domovini: Mostarci obilježavaju godišnjicu početka hrvatske agresije na Mostar

Sjećamo se prošlosti iz 1945, ali i od 1992, ali ne da bi samo ostali zakovani u ono što se desilo. Danas

šaljemo poruke slobode, jednakosti, uz učenje koraka za budućnost. Događaja iz prošlosti se sjećamo,

kako bi nadahnuti njima gradili budućnost u ovoj državi. Hoćemo da se sjećamo, ali nismo samo

zagledani u prošlost. Ona je tek inspiracija, rekao je Sead Đulić, predsjednik UABNOR-a BiH.

Glavni imam Medžlisa IZ-e Mostar Dino ef. Maksumić izrazio je nadu da će se iz Mostara ponovo odaslati

lijepe poruke mira, kao i u svim godinama iza nas. Predsjednik Udruženja Zlatni ljiljani Suad

Muharemović ponovio je da je mjesec maj “sudbonosan za Mostar”.

– Maja 1993. imali smo početak brutalne agresije HVO-a i HV-a na Mostar. Bilo je to razaranje jednog

grada kakvo dotad nije viđeno. Imali smo u maju i one snimke iz Vranice na kojima su vojnici Armije RBiH

koji su kasnije ubijeni, a u maju je i kompletna Hercegovina postala veliki koncentracioni logor. Mi smo

ponosni na činjenicu da je Armija RBiH u Evropi jedina priznata kao antifašistička vojska, a najbolja

potvrda je armijska parada u Parizu 1995. na kojoj je zastavu Armije RBiH nosio komandant Semir

Drljević – Lovac, podsjetio je Muharemović.

Predsjednik Udruženja logoraša Mostar Emir Hajdarović ukazao je na važnost 9. maja za Mostar i

Mostarce.

– Deveti maj nas treba spajati. Mnogo je žrtava, nisu to samo logoraši. I neka to bude ulog za budućnost.

Sa ovog mjesta posebno priznanje Udruženju Zlatni ljiljani, koji su inicijatori manifestacije, dodao je

Hajdarović.

