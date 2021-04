Nenad Nešić : “Bosnu i Hercegovinu ne osjećam svojom domovinom, podržao bih Dodika kada bi sa iskrenim namjerama raspisao referendum o otcjepljenju, a Bakiru sam rekao..

Smatra da je opozicija u RS-u postojala, ali da je narod izgubio vjeru u promjene, odnosno vjeru da opozicija može nešto da uradi.

“Mislim da smo prošle sedmice pokazali da opozicija ima i snagu i volju i želju da se izbori za promjene u RS-u koje su nužne i neophodne kako RS-u, tako i BiH. To je skup različitih političkih partija i normalno da ne razmišljamo isto. Ono što mi želimo, a to je zajednički nastup, i period koji je pred nama je period u kojem ćemo dogovoriti siguran taj zajednički nastup i pobijediti 2022. godine.”

Kaže da ga zabrinjava strah u narodu. Strah od vlasti, od režima.

“Ukoliko mi kao opozicione partije pružimo vjeru narodu da će promjene doći, mislim da će se narod prije osloboditi straha.”

Ističe da nije najbitnije ko će biti lider opozicije, već kako osvojiti pobjedu.

“Nama pobjedu niko neće pokloniti, mi je moramo osvojiti. Mislim da svaka politička partija ima svog lidera, svoj program i kroz to možemo i da ostvarimo tu pobjedu. Vjerujem da ćemo zajedno da predvodimo taj blok. I DNS i SDS i PDP i ostale opozicione vanparlamentarne partije, da ćemo naći načina kako da odgovorimo gospodinu Dodiku. Ne vjerujem da ćemo imati jednog lidera. Koji će od nas imati najveću podršku u narodu, to će pokazati vrijeme i naš rad na terenu. Ono što mogu sigurno da kažem je da ja, kao predsjednik DNS-a, smatram da je DNS nosilac budućih promjena i to je moje legitimno pravo. Ja ne bježim od bilo kakve uloge. Ni od uloge da budem i lider i predvodnik opozicije. Smatram da imam dovoljno iskustva i najviše energije da budem taj predvodnik opozicije.”

Bakiru sam rekao da je rat samo njemu u glavi, narodu sigurno nije

O političkoj situaciji u BiH kaže: “Ko čini BiH nemogućom državom? Pa vladajuća elita. Ne mi koji nismo dio vladajuće sekte. Oni pričaju o tome. Oni pričaju o ratu, o razdruživanju. Zato što imaju problem u biračkom tijelu. Vjerovatno imaju problem unutar svojih političkih partija. Ja sam prošle sedmice sa gospodinom Bakirom sa Jahorine jasno poručio – gospodine Bakire, samo je vama u glavi rat. Nikome više. Bošnjačkom narodu sigurno nije. Srpskom narodu isto tako. Smatram da je ista situacija i sa hrvatskim narodom. Ko želi da ratuje i odakle mi to slušamo prijetnju rata? Iz sarajevske čaršije, iz udobnih kožnih fotelja, udobnih limuzina, aviona, šalju nam rat, rat, rat.”

“Koliko sam shvatio, gospodin Dodik poziva na razgovor o daljem funkcionisanju BiH. I ja tu ne vidim ništa sporno. Na stolu može biti sve. Od razdruživanja do unitarne BiH. Od decentralizacije do centralizacije. O oba pojma možemo pričati. Imamo dva izbora – da se dogovorimo da BiH funkcioniše i da nam bude dobro svima ili da ne možemo da se dogovorimo i da svako ide svojim putem. DNS i Nenad Nešić su za poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ali ne duha Dejtonskog mirovnog sporazuma. Smatram da Republika Srpska treba da se drži Dejtonskog mirovnog sporazuma i da je pozicija RS-a u okviru BiH sasvim dovoljna ona koju garantuje Dejtonski mirovni sporazum. Mi ne želimo da tu bilo šta mijenjamo, ali isto tako ne želimo da se ugrožavaju naše ustavne nadležnosti, da se dovodi u pitanje postojanje entiteta, da se sprječavaju neki razvojni projekti od strane zajedničkog nivoa vlasti. Znači, sve dok se bude poštovala ustavna kategorija RS-a, koja je definisana Dejtonskim mirovnim sporazumom, ja smatram da nema potrebe za razdruživanjem. Ukoliko to ne može, zašto da ne. Zašto je tabu tema mirni razlaz?”, naveo je Nešić.

BiH ne osjećam svojom domovinom

Predsjednik DNS-a ističe da je njegova domovina Republika Srpska, a BiH zajednička država.

“Bosnu i Hercegovinu ne osjećam svojom domovinom.”

Kaže da bi podržao Dodika kada bi iskreno i sa iskrenim namjerama raspisao referendum o otcjepljenju.

Na pitanje kako vidi izmjene Izbornog zakona odgovara: “Smatramo da bi trebalo doći do izmjena Izbornog zakona, ali lično sumnjam da će doći do promjene bilo čega što se tiče Izbornog zakona. Tri stranke koje odlučuju na nivou BiH imaju većinu i dabogda da mogu postići neki dogovor. Mogu slobodno da kažem da nekad imam osjećaj da ovakav Izborni zakon njima apsolutno odgovara. Mi insistiramo da se izvrši izmjena Izbornog zakona po pitanju pripadanja mandata, odnosno da mandati ne pripadaju pojedincima nego političkim partijama. To je posebno izraženo kod nas u RS-u jer trenutno imamo trgovinu mandatima u NSRS-u i smatram da je na taj način derogirana i sama Narodna skupština. Vi sada u NSRS-u imate političke partije koje 2018. uopšte nisu učestvovale na izborima, a da oni presudno odlučuju o nekim pitanjima. Na taj način je otvorena politička korupcija, politička trgovina. Izbori su postali besmisleni jer ne oslikavaju volju naroda. Mi za takve ljude koji pređu iz partije u partiju imamo jedan malo pogrdan naziv, to je papak. Mislim da bi stranka papaka u ovom trenutku bila najbrojniji klub u NSRS-u. Pošto vladajuću koaliciju čini većina papaka ja sam tu koaliciju nazvao pihtija koalicija.”

O Dodikovoj ideji da predsjednik RS-a bude ujedno i član Predsjedništva BiH kaže da to govori da Dodik očigledno ima problema u svojoj političkoj partiji, odnosno da njegova politička partija, osim njega samog, nema koga drugog kandidovati za inokosnu funkciju.

Nešić navodi da su i Stanivuković i Vukanović potrebni opozicionom bloku u RS-u i da se nada da će izgladiti odnose.

“Ko će biti kandidat za inokosne funkcije odlučit ćemo zajedno. Ukoliko ne bude mogla zajednički da se donese odluka, a ja se iskreno nadam da će moći i da ćemo voditi računa o interesima naroda RS-a, DNS će imati odgovor na svaku situaciju.”

Ne pristajemo na ultimatume

Pita i ko je visoki predstavnik da daje ultimatum najvišem zakonodavnom tijelu RS-a.

“Ja mu poručujem da ga DNS nikad neće podržati. Ne pristajemo da funkcionišemo na principu ultimatuma. Ne znam gdje je to Inzko naučio. Možda u Austriji, ali mi u RS-u nećemo tako funkcionisati. Smatram da je gospodin Dodik napravio veliku grešku sa skidanjem table gospodina Radovana Karadžića, da je popustio pod tim ultimatumom gospodina Inzka i da je, kao posljedicu, dobio sljedeći ultimatum. Jednom kad popustite pod ultimatumom, pod ucjenama, pod pritiscima, ti pritisci, ultimatumi, ucjene, nikad neće prestati. On će samo nastaviti ići dalje, dalje, dalje,prenosi Slobodnabosna”

“Hajde da zaustavimo ekonomski sunovrat i BiH i RS-a. Hajmo da bolje živimo. To su teme o kojima možemo pričati. Hajde da stavimo moratorij 5 godina da pričamo o otcjepljenju RS-a i o ukidanju RS-a. Hajmo narednih 5 godina da se bavimo ekonomijom. Dajte da pričamo o onome o čemu možemo da se dogovorimo, o ekonomiji. O boljem životu naših građana, bez obzira kako se zovu i prezivaju. Nema ništa od ukidanja RS-a. Stavimo tačku na to. Zašto bošnjački narod, odnosno njihovi lideri, narod je dobar, zašto lideri ne izađu i kažu mi narednih 5 godina se ne bavimo uređenjem države, poštujemo Dejtonski mirovni sporazum, bavimo se samo ekonomijom. Bavimo se izgradnjom putnih infrastruktura. Bavimo se da nam ljudi ne idu odavde. Hajmo staviti tačku, napraviti dogovor, pružiti jedni drugima ruku. Mi nećemo spominjati pitanje otcjepljenja, vi ne spominjete pitanje ukidanja, pričamo o temama koje znače život i opstanak na ovim prostorima. Nikome BiH ne treba prazna. Nikome Republika Srpska ne treba prazna. Ja ne želim da moja djeca odu odavde, želim da žive ovdje. To treba da bude cilj sve i jednog lidera u BiH, bez obzira da li dolazi sa ove ili one strane”, zaključio je Nešić u razgovoru za Mrežu FTV-a.

