Nermin Nikšić dao mi je vjetar u leđa, hvala mu… Nastavit ću sve kvalitetne projekte koje je započeo Abdulah Skaka

Gošća ovosedmičnog izdanja Dnevnika D na FTV-u bila je novoizabrana gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić.

Navodi da, prije svega, želi da se zahvali gradskim vijećnicima i vijećnicama štoi su joj dali jednoglasnu podršku.

“Osjećam da je to velika čast ali i velika odgovornost i zaista ću se potruditi da, u svojim kapacitetima, opravdam njihovo povjerenje.”

Kaže da je u emisiju došla iz Romskog kulturnog centra Kali Sara i da je to bila njena prva službena posjeta.

“Danas je 50 godina od održavanja Romskog kongresa. Gospodin Sejdić mi je danas rekao da nakon 27 godina ovo predstavlja prvu posjetu gradonačelnika Romskom kulturnom centru. Borit ću se za ravnopravnost svih. Smatram da Sarajevo treba biti multietnički grad u punom smislu riječi i da trebamo takav imidž graditi u regionu, i u BiH i u svijetu, a bez tretmana koji će biti jednak za sve to naprosto nije moguće. Tretman Ostalih može biti bolji i ja se nadam da će moje današnje imenovanje napraviti jedan pozitivan pomak.”

Ističe da žarko želi i vjeruje i da će se u skorije vrijeme i ona, kao neko ko dolazi iz reda Ostalih, moći kandidirati za predsjednicu.

Na pitanje šta je bio njen motiv da prihvati kandidaturu za gradonačelnicu Sarajeva, kaže: “Želim da se zahvalim SDP-u BiH koji mi je ukazao svoje povjerenje, dao mi priliku i kandidovao me za gradonačelnicu Grada Sarajeva. Posebno želim istaći svoju zahvalnost predsjedniku gospodinu Nerminu Nikšiću. Pored njega koji je prepoznao moje kvalitete i dao mi vjetar u leđa, posebno se zahvaljujem prof.dr. Denisu Bećiroviću koji je, upravo zato što dolazi iz svijeta akademije, shvatio da ja zaista mogu dati doprinos i podržavao me od mog prvog dana u politici. Ova dva čovjeka su zaista najvećim dijelom zaslužna za to što se ja danas nalazim u ulozi gradonačelnice. Dužna sam se zahvaliti i kantonalnog povjereništvu SDP-a. Nisam razmišljala o kandidaturi, nakon nekoliko minuta rekla sam “da”.”

Sarajevo treba, u punom smislu, imati sve epitete glavnog grada

Navodi da joj je jedini motiv bila konačna prilika da nešto pozitivno učini.

“Ovo je prava prilika da pokušam i uradim nešto za građanke i građane BiH. Sarajeva ali i Bosne i Hercegovine. Smatram da zaista trebamo intenzivirati i imati veću saradnju sa svim gradovima u BiH, oživjeti dobre odnose Sarajeva sa Mostarom, Brčkom, Banja Lukom, Bihaćem, Zenicom i svim bh. gradovima. Svi gradovi su za mene podjednaki. Smatram da jedino jačanjem svakog od gradova možemo postići napredak BiH. Svaki grad je podjednako prioritetan i smatram da Sarajevo treba, u punom smislu, imati sve epitete glavnog grada i da ga trebamo osnažiti i promovirati kao takvog, ali naravno bez zapostavljanja drugih, prekrasnih bh. gradova.”

Karić ističe da njen život ne zavisi od politike, te da je sa 29 godina doktorirala na Pravnom fakultetu i da je profesor Rimskog prava, što joj je bio životni san.

“Smatram da interes Grada i interes građana treba biti iznad politike. Smatram da, ako svojim primjerom, pokažem kako se radi i ako ja budem vrijedno radila, da će to biti uzor i za gradske vijećnike. Sigurna sam da u svakom od nas stoji neizmjerna ljubav prema Gradu. Bez obzira na sve probleme, na pandemiju, na siromaštvo, izuzetno tešku situaciju u kojoj se nalazi čitava BiH. Smatram da svako ko se nalazi u Gradskom vijeću istinski voli ovaj Grad i da će dati sve od sebe. Mislim da je smisao svega rad. Iznad politike, iznad različitih političkih interesa, a smatram da ja koja dolazim iz akademije, iz svijeta nauke, mogu možda malo realnije sagledati situaciju i odurpijeti se onom što bi možda negativno dolazilo kao posljedica različitih politika.”

Kaže da je spremna reći “ne” i Nerminu Nikšiću i SDP-u ukoliko joj predlože nešto za šta smatra da nije dobro za Sarajevo.

“Kao što sam rekla, smatram da interes Grada i građana treba biti na prvom mjestu. Ne smijemo dozvoliti da politika bude iznad interesa građana.”

Prvo ću pristupiti racionalizaciji troškova Gradske uprave

Na pitanje šta će joj biti jedan od prvih poteza, kaže: “Prvo ću pristupiti racionaliziranju troškova Gradske uprave. Smatram da najbolji pirmjer građanima Gradska uprava treba pokazati upravo na sebi. Ja sam imenovana za gradonačelnicu ali još uvijek nisam imala priliku sagledati stanje u Gradskoj upravi. Sigurna sam da će javnost biti zadovoljna mojim prvim koracima.”

O radu dosadašnjeg gradonačelnika Abdulaha Skake kaže da je zahvalna na svemu što je uradio za Grad.

“Zahvalna sam na svemu pozitivnom što je uradio. Sve projekte koje je počeo, koji su zaista kvalitetni i koji su od izuzetne važnosti i koristi za naš grad ja planiram nastaviti. Naravno uz inovacije, uz donošenje i stvaranje novih prilika za sarajevo. Ne želim da se vraćam u prošlost. Smatram da prethodnike trebam poštovati, ali svojim radom raditi na budućnosti. U stanju u kojem se naš grad nalazi, u ovako teškom vremenu za građane prvenstveno, nemamo ni jedne minute vremena za analiziranje šta i kako. Zaista ću tražiti da vidim šta je to urađeno, u kakvom stanju se nalazi Gradska uprava, ali moj pogled je isključivo ka budućnosti. Ja želim da radim. Ne želim ni minutu svog vremena izgubiti na isprazno kritikovanje.”

Novoizabrana gradonačelnica Sarajeva navodi da još nije razmišljala o imenovanju svojih savjetnika.

“Smatram da svako treba da radi ono u čemu je najbolji. Ja sam historičar i pravnik i sasvim sigurno ću svoja stečena znanja usmjeriti i iskoristiti u tom pravcu. smatram da treba dati priliku da članovi Savjeta gradonačelnika budu najistaknutiji stručnjaci u svojim oblastima. Smatram da treba afirmirati i podržati naše naučnike, naše umjetnike, naše sportiste, uspješne privrednike i dati njima priliku da kažu šta misle o prosperitetu i budućnosti ovog grada. Ja sam danas, prilikom svog govora, rekla da svi znaju bolje nego jedan čovjek. Ja ću pitati građane, pitat ću struku, nauku, praksu. Smatram da je to jedini put uspjeha.”

Pozivam građane da mi pomognu da zajedno vratimo zlatno doba Sarajeva

Kaže da bi voljela vratiti vjeru ljudima u zaista prosperitetno, zlatno Sarajevo.

“Voljela bih vratiti ljudima entuzijazam, dobar duh i dati im nadu. Mislim da su naši građani Sarajeva, usljed svih okolnosti, potisnuli onaj divni osjećaj o Sarajevu kao multietničkom, olimpijskom gradu, gradu antifašizma. Smatram da ću prvo raditi na vraćanju dostojanstva Gradu i građanima Sarajeva.”

Ističe da smatra da bi ovlasti Ureda gradonačelnika treble biti veće, ali i da nije u poziciiji da o tome odlučuje.

“Trebamo na samom početku prihvatiti ovlaštenja onakvim kakva jesu i početi raditi čim prije.”

"Želim vam od sveg srca da izdržite ovo teško vrijeme, da vjerujete da će sve ovo proći. Da će pandemija proći, da će se ekonomski naša država osnažiti i stabilisati i želim da vam kažem da sam uz vas. Ja sam uz građanke i građane Sarajeva, stavljam vam se na raspolaganje u potpunosti. Svo svoje znanje, energiju, emociju stavit ću u vašu službu. Pozivam vas da mi pomognete da zajedno budemo u tome i da zajedno vratimo zlatno doba Sarajeva", poručila je građanima novoizabrana gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić

