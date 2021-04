Pokazali kako izgleda mokra sova, ljudi su u nevjerici

Sovicu Ruru fotografirali su prije i nakon kupanja u Centru za oporavak životinja Central Energy Trust i postala viralna.

“Ovo je razlog zbog kojeg ne vidite da sove lete po kiši”, opis je fotografija koje korisnici Twittera ne prestaju dijeliti. prenosi “Index“.

Na prvoj fotografiji Ruru je mokra, a izraz na njenom licu jasno daje do znanja da time nije nimalo oduševljena. Na drugoj je okupana i osušena.

Your Twitter feed needs these photos of a ruru (morepork) getting an antibacterial shampoo & blowdry at Wildbase Recovery Centre. This is why you don't see owls fly in the rain 😂 #NotWaterProof #Morepork #Ruru #BirdWatching pic.twitter.com/XRcdnRbzl2

— Natalie Anderson PhD, RN (@CerebralNurse) March 31, 2021