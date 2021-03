Stanivuković: Ovo je vapaj, od 1. aprila Banjaluka će biti potpuno blokirana

“Mi smo danas imali sjednicu s jedinim ciljem da se Skupština Grada odgodi do daljnjeg, ne znam koliko je to, a kada smo iznijeli argumente počeli su mijenjati stavove. Ako skupština Grada ne usvoji budžet od 1. aprila je potpuna blokada Grada Banjaluka. Sjednica je trebala biti početkom marta, pa pomjerena na sredinu, pa sada opet hoće da odgode. Doći ćemo u situaciju da privremeno finansiranje ne važi i da nećemo moći ništa isplaćivati. Niko ne smije nijednu marku bez budžeta isplatiti nakon 1. aprila, ako bi to uradio bio bih krivično odgovoran. Ovo je silovanje Skupštine i gradske administracije od Skupštine Grada. Moj zaključak je da pozovem Dodika, jer ide april i toplije vrijeme, da privrne grijanje nego da radi ovo što radi. Ovo za stanovišta Grada nije više izdrživo, časna riječ”, rekao je Stanivuković.

Kazao je da ga je predsjednik Skupštine informisao da se sjednica treba odgoditi sve dok je ovakva situacija što u ozbiljne probleme stavlja sve budžetske korisnike i javne ustanove.

“Često od njih čujemo da Banjaluka može biti na privremenom finansiranju, a to znači da se mogu samo plate isplaćivati, a nema poticaja za domove zdravlja, javni prevoz, sportske kolektive, za bilo šta. Ne znam kome je cilj ovo da radi, ali do gradske administracije nije, jer smo dostavili budžet na vrijeme. Danas sam vidio zbunjenost i bilo je drhtavosti u glasu. Ovakav bezobrazluk, da nisu epdimiološke mjere pozvao bih građane na protest da istjeramo iz Skupštine ove koji neće da rade. Ovo je za mene napad na Banjaluku”, kazao je Stanivuković,piše N1

Predložili su, kao zamjenski prostor, dvoranu Borik ili stadion, a potom je Stanivuković ponudio i opciju da na sjednicu ne dođu odbornici PDP-a kako bi ih bilo 30. Istakao je kako je “vapaj gadonačelnika Banjaluke zbog ovoga što se dešava”.

“Podvalili neko mišljenje ministarstva koje je pravno neobavezujuće da gradonačelnik može isplaćivati sve bez budžeta. Pa odluke Republičkog štaba padaju kao šljive s drveta na sudovima, a da ovo ne padne. Na kraju su promijenili taktiku kada su vidjeli s čime se suočavamo i rekli da će sjednica biti za sedam dana, ali za građane koji ovise o budžetu puno je i dan, a ne sedam”, poručio je Stanivuković.

Facebook komentari