Gradonačelnik Banje Luke otkrio naredni potez koji će iz temelja zatresti Republiku Srpsku

On je rekao da će, zajedno s Jelenom Trivić i Nebojšom Vukanovićem, u narednih godinu i pol dana praviti nadstranački pokret koji će objediniti sve ljude, bez obzira na to da li su ili nisu u stranci, a koji su za promjene.

“Taj pokret imaće svoj naziv, u ime ovog što nam dolazi, to su promjene. Pokret će biti izvan svake stranke, koja treba da okupi širu zajednicu, akademsku, stručnu, političku, apolitičnu. Pokret treba da okupi sve ljude različitih uzrasta i stručnosti kako bi se došlo do zacrtanih promjena u Republici Srpskoj 2022. godine”, kazao je Stanivuković.

Kazao je da su on, Jelena Trivić i Nebojša Vukanović postali metafora u borbi za promjene u tom bh. entitetu.Taj pokret će biti sveopšti i možete biti iz različitih stranaka, ali sa podrškom ideji promjena”, kazao je Stanivuković,piše Slobodnabosna

“M smo to već pokrenuli”, kaže on, “ali zbog mojih obaveza u prva tri mjeseca do toga nije došlo.”

“Mogu da otkrijem da ćemo već u aprilu to intenzivirati i idemo da napravimo promjene u cijeloj Republici Srpskoj”, kazao je Stanivuković, najavljujući da već danas ima sastanak s Nebojšom Vukanovićem o toj temi, a da je s Jelenom Trivić u stalnoj komunikaciji.

