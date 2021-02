Bil Gejts primio obje doze vakcine protiv koronavirusa i otkrio predviđanja u vezi kretanja epidemije

Milijarder i filantrop Bil Gejts (Bill Gates) (65) primio je drugu dozu vakcine protiv covida prije sedam dana, rekao je tokom razgovora na društvenoj mreži Clubhouse, piše CNBC.

Iako je suosnivač Mikrosofta (Microsofta) vakcinisan s obje doze, još uvijek slijedi sigurnosne mjere predostrožnosti poput nošenja maske.

– Želim dati dobar primjer, rekao je Gejts i dodao:

– Ako ste vakcinisani, još uvijek možete biti prijenosnici.

Nosit će masku

Američki Centar za kontrolu zaraznih bolesti (CDC) navodi da čak i ljudi koji su u potpunosti vakcinisani protiv covida moraju i dalje slijediti mjere sigurnosti javnog zdravlja. Iako se pokazalo da su vakcine Moderne i Pfizer-BioNTecha vrlo učinkovite u prevenciji teških bolesti i smrti od covida, u ovoj fazi nije jasno spriječavaju li i prijenos virusa, iako najnovije studije otkrivaju da vrlo vjerojatno u velikoj mjeri blokiraju transmisiju, piše Jutarnji.hr.

– Neću prestati nositi maske i biti oprezan, posebno oko starijih ljudi koji nisu vakcinisani – rekao je Gejts.

Promjena ponašanja u proljeće ili ljeto

Mnogi se pitaju u kojem ćemo se trenutku moći vratiti u normalu ili barem smanjiti mjere prevencije poput socijalnog distanciranja i maskiranja.

– Tek kasno u proljeće ili ljeto doći ćemo do brojki koje će nam omogućiti promjenu ponašanja – rekao je.

Dodao je da planira nositi maske i tokom jeseni dok stopa infekcije znatno ne padne, dodajući kako ta praksa “nije neka velika katastrofa”.

Maske do 2022. godine

Dr. Anthony Fauci, glavni medicinski savjetnik Bijele kuće, rekao je prošli vikend u intervjuu za CNN-ovu emisiju “State of the Union” da je moguće da će Amerikanci morati nastaviti nositi maske sve do 2022. godine.

Nužnost maski ovisi o količini virusa koji cirkulira u zajednici.

– Ako vidite da se nivo jako, jako spušta, želim da se nastavi spuštati do nivoa koji je toliko nizak da postoji minimalna prijetnja da ćete biti izloženi nekome ko je zaražen – rekao je Fauci.

Iako bi ljudi koji su vakcinisani trebali nositi maske u javnosti i u blizini ljudi izvan svog domaćinstva koji nisu primili vakcine, potpuno vakcinisane osobe sigurno se mogu družiti bez maski.

Dovoljno vakcina za 300 miliona

Do maja ili juna sve će se prioritetne skupine vakcinisati, tako da će mladi ljudi koji nisu iz prioritetnih skupina imati pravo na vakcinisanje, rekao je Fauci tokom intervjua 18. februara.

Trebalo bi biti dovoljno doza vakcina za vakcinisanje 300 miliona Amerikanaca do jula. Tada bi, prema Fauciju, tokom ljeta svi mogli biti vakcinisani,piše Avaz

