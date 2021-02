Bh.kompanije i institucije prijavite se za ‘Izvrsnost u različitosti’!

Sarajevo, 23.2.2021. – Sarajevski otvoreni centar (SOC), Otaharin, Fondacija 787, My

Right, organizacije koje promoviraju i svakodnevno rade na poboljšanju ljudskih prava,

pozivaju bosanskohercegovačke kompanije i institucije da se prijave za process

certificiranja, Excelling in Diversit ili Izvrsnost u različitosti. Time će se potvrditi

opredijeljenost za ravnopravno tretiranje svih zaposlenika_ca i kandidata_kinja za

upražnjena radna mjesta, bez obzira na spol, seksualnu orijentaciju, etničku pripadnost,

invaliditet ili drugu značajku koja osobu svrstava u marginaliziranu grupu stanovništva.

„Od iznimne je važnosti da se prilikom zapošljavanja, ali i zadržavanja na poslu, zaustavi

diskriminiranje određenih skupina društva. Trebamo težiti jednakosti svih građana_ki, a

naše različitosti pretvoriti u snagu. Stoga su, za jačanje svijesti, ali i korak naprijed ka

vrijednostima koje EU porodica zemalja njeguje, od krucijalne važnosti domaće

kompanije i institucije koje pružaju jednake uslove za rad i zapošljavanje

marginaliziranim skupinama društva, baš kao i onima koji to nisu,“ naglasila je Aida

Malkić, rukovoditeljica programa SOC-a.

Rezultati istraživanja Market Makers-a i SOC-a, o zapošljavanju i raznolikosti u radnim

sredinama, zakonskim regulativama te najboljim primjerima inkluzije, potvrdili su

nedovoljnu efikasnost zakona u ovoj oblasti zbog njegove loše implementacije, visoke

stope nezaposlenosti, etničke i socijalne podjele i slično. Većina bh. kompanija i

institucija nije dovoljno posvećena ovoj problematici, a preporuke su da bi se osobe

zadužene za ljudske resurse trebale dodatno educirati, upoznati s temom, a samim tim i

inicirati promjene u kompaniji ili instituciji. Pandemija COVID-19 dodatno je

zakomplicirala situaciju s prilikama za zapošljavanje osoba iz marginaliziranih grupa,

zbog činjenica da se ne otvaraju nova radna mjesta, ali i da su upravo među prvim

otpuštenim osobama bile one koje pripadaju ovoj grupi bh. građana_ki.

„Trebamo tražiti prilike u ovoj situaciji, a ne opravdanja. Pandemija, u poslovnom

svijetu, može biti mogućnost da kompanije i institucije promijene način poslovanja te da

inkluzija postane njihova svakodnevnica. To će donijeti benefite ne samo za pripadnike

marginaliziranih grupa, koji bi dobijanjem posla stekli ekonomsku nezavisnost, nego i za

poslodavce koji bi postali lideri na tržištu kada je u pitanju inkluzija. Prilika je to da

kompanije i institucije budu prepoznate kao one koje daju jednaku šansu svima, nemaju

predrasude prema drugim i drugačijima te vjeruju da svaka individua može doprinijeti

boljitku i razvoju bh. društva u cjelini,“ zaključuje Malkić.

Tokom procesa certificiranja, bh. kompanije i institucije dobit će potrebno znanje i

ekspertizu da bi se uveli u raznolikost i inkluziju te osigurali optimalne uvjete za

zapošljavanje osoba koje pripadaju marginaliziranim skupinama. Kompanije koje dobiju

certifikat 'Izvrsnost u različitosti', u društvenom miljeu, bit će prepoznate kao one koje

razumiju značaj i doprinose ravnopravnosti i poštovanju svih kategorija društva, podižu

stepen tolerancije, umjesto straha nude sigurnu radnu okolinu, smanjuju stigmatizacije

i njeguju pozitivan narativ.

