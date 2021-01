NIŠTA OD PROSLAVE 9. JANUARA: ŽELJKA CVIJANOVIĆ OSULA PALJBU PO INZKU I BOŠNJACIMA, RAZOČARANA ZBOG KREDITA MMF-A

Predsjednica bh. entiteta Republika Srpska ističe da će biti održana promocija filma “Koridor” te dodjela priznanja i odlikovanja kao i svake godine.

– Godina je bila teška i u znaku pandemije, a naši istinski heroji su bili zdravstveni radnici i otkriću vam da će oni dobiti priznanja – kaže Cvijanovićeva u tradicionalnom intervjuu za “Glas Srpske” povodom Dana Republike.

Aranžman sa MMF-om je neizvjestan i bliži smo tome da ga neće biti. Šta je alternativa?

– Ovo je vrijeme koje ne treba zloupotrebljavati za postavljanje političkih uslova i traženje da se određene stvari centralizuju na nivou BiH iako je to neustavno. Alternativa je obezbjeđivanje sredstava na domaćem i inostranom tržištu kapitala i mi se po tome ni u čemu nećemo razlikovati od drugih zemalja.

U protekloj godini obilježeno je 25 godina Daytona, a tu godišnjicu obilježili su agresivni zahtjevi za njegovu izmjenu. Kako to komentarišete?

– Nije nikada bio period u kojem smo bili pošteđeni takvih zahtjeva. Promjene se mogu desiti kada se svi u BiH dogovore o tome, a jasno je da tog dogovora nema. Republika Srpska nije smetnja niti pravi smetnje za funkcionisanje institucija na nivou BiH i izvršavanje obaveza. Slično misle i Hrvati, s tim što nemaju svoju republiku, dok s treće strane imate bošnjački politički korpus koji svakodnevno iznosi zahtjeve za dodatnu centralizaciju. Pri tome, u posljednje vrijeme možemo čuti i pozivanje na brojčanu nadmoć Bošnjaka, što me navodi na to da je popis stanovništva, koji je i ovako bio problematičan, ustvari, projektovan vještački s ciljem da Bošnjaci, kao najbrojniji narod, traže veća prava. Politička i ustavna realnost govori o konstitutivnosti i jednakopravnosti i to svima treba da bude jasno.

Javno se govori o odlasku šefa OHR-a Valentina Inzka i dolasku novog visokog predstavnika u BiH. Da li je to dobro i kakva poruka se šalje?

– Šalje se loša poruka s aspekta odnosa Evropska unija – BiH. Aktuelni visoki predstavnik je sve učinio da pokaže da nam ne treba OHR, a ako ulazimo u 2021. godinu i govorimo o novom visokom predstavniku, onda se postavlja pitanje šta mi radimo na evropskom putu i da li se mi svi ovdje varamo.

Kakvi su odnosi Republike Srpske i Rusije i da li je nešto promijenio “skandal” u vezi s nedavnom posjetom šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova?

– Odlični su odnosi i takvi će i ostati. Sve ovo u vezi s, kako kažete, skandalom i tzv. “aferom ikona” je isprodukovana priča. Naša saradnja je dobra i nikada nije bila politički uslovljena bilo čime, jer mi nikada od Rusije nismo dobili nikakav politički zahtjev da od nečega odustanemo, dok smo od nekih drugih dobijali itekako teške uslove,piše Crnahronika

Hoćemo li svi okačiti zastave Republike Srpske za 9. januar?

– Trebalo bi to da uradimo i da toga dana svako iz svoje kuće ili stana pokaže opredijeljenost za Republiku Srpsku. Svim građanima upućujem najljepše čestitke uz poruku da ostanemo zajedno bez obzira na različita politička mišljenja i afinitete, jer je stabilnost naših institucija najvažnija.

