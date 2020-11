Dodik: Od jučer smo počeli sa eliminacijama

“Uživat ćemo u tome kad bilo ko dođe sa strane da nam kaže da imamo lijep grad, da je čist, uredan. Nastavit ćemo da to radimo sa stanovišta naše odgovornosti. Ako novi gradonačelnik otkaže ugovore za čišćenje, to pripada njemu, ne pripada nama. Jasno sam rekao da mi je krivo i žao da u Banjaluci izgubimo mjesto gradonačenika, mi smo napravili potpuno novi grad, ali nisam glup da ne razumijem šta su politički protivnici. On je imao metod preko kog je uspio da to uradi. Moje je da kažem ok, sve je legitimno. I izašao sam prvi od lidera i rekao da je sve fer i pošteno. Ali imam isto svoje pravo da kažem šta mislim. Ja nisam licemjerni poltičar koji bi dogmatski izašao i počeo da priča nešto drugo”, rekao je Dodik.

On je naveo da su sa kandidatom SNSD-a za gradonačelnika Banjaluke Igorom Radojičićem razgovarali o nekim projektima i investicijama koje bi trebalo raditi u gradu.

“Ako ste bili dosljedni i ako ste iščitali sve, onda ste mogli da vidite da sam rekao da ćemo da nastavimo da radimo na našim projektima, a da gospodin /Draško Stanivuković/ koji je pobijedio ima pravo na svoj program. Česitao sam mu i rekao da može slobodno da sprovodi svoj program i da nema naše podrške. I to je sasvim normalno. Kao što je svugde to normalno. Ni mi nismo imali njegovu podršku niti će on imati našu podršku”, poručio je Dodik.

Lider SNSD-a je pojasno da ova stranka ima skupštinsku većinu koja odlučuje o svemu: od budžeta do imenovanja svih načelnika odjeljenja, do imenovanja direktora javnih ustanova, pa do donošenje programa rada.

“U tom pogledu ako njegovi /gradonačlenikovi/ prijedlozi korespondiraju sa prijedlozima koje mi predlažemo, svakako ne mislim da će biti odbijeni, ali za neke ideje svakako da nećemo biti spremni”, rekao je Dodik za “Kurir”.

Što se tiče grijanja, on je pojasni da je ono u nadležnosti lokalne zajednice i to je problem koji traje u Banjaluci već godinama.

“Vidjet ćemo kako novi gradonačelnik misli da to pitanje rješava jer nema dovoljno sredstava koja se prikupljaju od građana niti ima u budžetu. Tu je najčešće Vlada Republike Srpske uskakala da to pitanje rješava. Naravno da ćemo mi u datom periodu prema tom pitanju isto tako da se odnosimo, ali mi ni ne znamo šta je prijedlog. Mislim da je sada prisutan pokušaj etabliranja neuspjeha koji je sad već jasan. Gradonačelnik jeste pobijedio i ja poštujem demokratsku volju, ali odluka o svemu što se bude u gradu dešavalo pripada koaliciji koja je napravljena u skupštinskoj većini”, pojasnio je Dodik.

On je naglasio da nema ništa protiv ako gradonačelnik u svom budžetu od 120 miliona KM godišnje može da da 50 milona za to. “Nema nikakvih problema, samo da vidim kako će to plaćati. Evo, mi ćemo to predložiti, po njegovom prijedlogu iz predizborne kampanje. Ja bih volio da ovdje niko ništa ne plaća i da svi imaju po 10.000 maraka dnevno, da dobiju odnekud i da tako ugodno žive i da nemaju niakakav problem u životu. Ali neke realnosti su takve kakve su”, konstatovao je lider SNSD-a te dodao:

“Mi nismo Banjaluku forsirali u odnosu na druge dijelove Republike Srpske. Imamo Trebinje, imamo Foču, Višegrad, Zvornik, Bijeljinu, Doboj i svi oni imaju jednaka prava na sredstva koja ima Republika. Znači, kad bismo to uradili onda ne bi bio dovoljan ni republički budžet. Ovdje je poenta da će taj novi gradonačelnik morati definitivno da kaže da je lagao kad je predlagao projekte ili da ih sprovede, ako to sprovede što obećava za prijevoz, to je 50 miliona, od 120 ukupno, i nek plati. Mi to nećemo sporiti. Pa ćemo vidjeti kako će se odvijati druge funkcije, recimo javno zdravstvo koje je u nadležnosti grada gdje je i COVID. Naravno da mi imamo pravo na drugačije mišljenje”, naglasio je Dodik.

On je poručio da voli Banjaluku, da je rođen u tom gradu i da je sve što je radio radio za Banjaluku i za Republiku Srpsku.

“Meni je teško pao poraz graonačelnika, ja to ne krijem. Igor Radojčić nije bio čovjek kom su mogli pripisati ništa, ni korupciju, ni kriminal ni bilo šta drugo. Imao je veoma jake planove za izgradnju koncertne dvorane u Banjaluci, izgradnju dva mosta na Vrbasu, jedan od njih je počeo da se gradi, to će sve biti prioritet novog gradonačelnika i on se tu oslanja na sredstva Republike. Ako on kaže da mu ne treba koncertna dvorana, kako ćemo je mi praviti kad nismo nadležni za to. To je bila poenta svega što sam rekao, a ne nešto drugo”, pojasnio je Dodik.

On je istakao da je SNSD pobijedio u Banjaluci, kao najjača politička partija, ali je izgubio gradonačelnika jer neki koalicioni partneri nisu bili iskreni u danu kada se biralo.

Dodik je dodao da im neće oprostiti to što su uradili Radojičiću, te da je već jučer počeo da ih eliminišem.

“Mi smo za pojedine koalicione partnere ustanovili da su trgovali glasovima po prinicipu ‘glasajte vi iz vaše strukture za mene kao odbornika, ja ću vama iz vladajuće strukutre obezbediti 150 glasova za gradonačelnika’. Mi smo to utvrdili i ja sam rekao da njima nećemo oprostiti. Kako se to prenijelo u neki drugi kontekst, ja ne znam. Pa zašto ja ne bih oprostio Banjaluci, pa Banjaluka je moj grad ja nemam problem da kažem i ako sam pogriješio… Ako sam to pogrešno razumio, nemam problem da se bilo kome izvinim, ali moja briga za Banjaluku u mojim nadležnostima nastavlja da se odvija i nemam nijedan problem te vrste. Ali očigledno da su novom gradonačelnik sada potrebni neki izgovori za neuspjehe jer je dao mnoga lažna obećanja koja neće moći da ispuni, koja realan život ne trpi”, zaključio je Dodik.

Na pitanje da li vjeruje u političke sposobnosti Stanivukovića, Dodik je rekao da ne vjeruje niti će kad vjerovati

“Neka vjeruje ko god hoće. Ali ne mogu ni da isključim činjenicu da je on dobio podršku kad ju je očigledno dobio. Isto tako treba imati u vidu činjenicu da je ova skupštinska većina dobila 70 odsto podrške sa strankama koje su okupljene oko SNSD. Očigledno je da su neki naši igrali kako su igrali. Tragaćemo za tim, to treba da se objasni.

Ja imam pravo na svoju i radost i ljutnju, ne ostajem uštogljeni političar da kažem: ‘Da, trebalo je samo da izađem i da čestitam’. Ja jesam čestitao pobjedu i evo, ‘pobijedili ste, idite dalje’, samo moju podršku nećete imati, kao što ja nemam njihovu podršku. I šta je tu nenormalno. Izvinite. Da pričam kako ću da radim po njegovim projektima. To bi bila ludost! Nisam ja pao sa kruške. Ali nastavićemo sa programima. Banjaluci dosad ništa nije falilo”, rekao je Dodik,pišu Vijesti

On je poručio da Banjaluci ništa neće faliti ni ubuduće, što se tiče SNSD-a i Republike Srpske.

“Ali, to je gradonačelnikova odgovornost. Ima budžet od 120 miliona, to nije malo. Pa neka radi. Budžet usvaja Skupština grada i vidjet ćemo da li ćemo usvojiti budžet kako on predlaže. Evo, ja priznajem da je gubitak mjesta gradonačelnika mene pogodio, to je tačno. Ali s druge strane našu političku snagu pokazuje 41 opština, a bit će ukupno 46 opština u Republici Srpskoj od ukupno 63, pa kako to može biti neuspjeh, i to samo na pozicijama načelnika. Kad racionalno razmišljate, to ne može biti za tugu, nego za radost”, poručio je lider SNSD-a.

