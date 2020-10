Pola Federacije je u ozbiljnoj situaciji! Evo šta je razlog naglom skoku broja zaraženih…

Goran Čerkez, pomoćnik Ministarsta zdravstva Federacije BiH, za N1 je kazao da posljednje brojke govore da je korona virus u FBiH u priličnom porastu.

Čerkez je podsjetio da je dnevni prosjek u zadnjih sedam dana bio 227.

“Ono što je evidentno je da imamo značajno povećanje u Kantonu Sarajevo, raste nam Zeničko-dobojski kanton. Standardno, još uvijek imamo velike brojeve incidence u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, u Zapadnohercegovačkom kantonu i Kantonu 10. Mogli bi to ovako sumirati, pola Federacije ima jednu dosta ozbiljnu situaciju, odnsono situaciju u kojoj moramo biti spremni na svaki scenarij i moramo biti spremni da intervenišemo ukoliko dođe do nekih većih promjena”, kazao je.

Čerkez navodi da se porast broja zaraženih ne dešava samo u BiH.

“Vidimo da se to dešava i u regionu, a dešava se i u cijeloj Evropi. Sve više se uvode određene restriktivne mjere, zatvaraju se određeni objekti. Imamo parcijalne lockdowne, uvodi se u nekim evropskim zemljama čak i policijski sat. Vrlo restriktivne mjere zbog jednog skoka. Neke zemlje već sad imaju incidence preko 400-500, što je jako zabrinjavajuće”, naveo je.

Tvrdi da BiH još nije blizu tog stanja.

“Jedan oprez je jako potreban, jer moramo voditi stalno računa na zdravstvene kapacitete koji mogu da prime ljude koji imaju problema sa korona virusom”, pojasnio je Čerkez.

Prema njegovim riječima, zdravstveni sektor je imao dovoljno vremena da se opremi, kroz međunarodnu podršku kao i kroz sredstva koja imaju kantonalne vlade.

“Mi možemo sa sigurnošću reći da testova nikad nije falilo. Imamo dovoljan broj testova i danas. Imamo određen broj testova koji će nam služiti za pitanje gripe, da bi mogli diferencirati. Očekujemo i dodatne testove za pitanje gripe i covida. Zaštitne opreme imamo dovoljno, opreme u bonicama također. Ono što nas najviše brine je premorenost i nedostatak kadra. Možete imati krevete, možete imati prostore, ali ako nemate dovoljno osposobljenog kadra da rade s covidom, to predstavlja najveći problem”, kazao je.

Što se tiče nabavke lijeka remdesivir, Čerkez kaže da je FBiH iskazala potrebu za 1.100 doza mjesečno, isto kao i RS.

“Mi smo sve procedure završili i sada samo čekamo dostavu tog lijeka, nadamo se da će u ovom mjesecu biti. Bitno je kazati da ljudi možda previše očekuju od tog lijeka. Remdesivir je lijek koji ublažava tegobe, koji djeluje u teškoj i kritičnoj fazi bolesti i može da donese određena poboljšanja, ali ne možemo još uvijek govoriti da smo našli lijek koji liječi koronu. Također, još uvijek smo daleko od vakcine”, kazao je.

Povodom početka predizborne kampanje, Čerkez je podsjetio na negativne situacije koje su se dešavale u regionu prilikom izbornog procesa.

“Ove godine smo rekli političkim strankama i dali preporuku, više puta smo rekli da kampanje po mogućnosti rade online i drugim medijskim kanalima. Da pokušaju da smanje javna okupljanja i kampanje uživo. Rekli smo da svi koji budu održavali kampanje da će se morati pridržavati mjera koje se odnose na okupljanje. To su mjere 50 u zatvorenom i 100 na otvorenom, ukoliko kantoni ne donesu restriktivnije mjere”, kazao je.

Smatra da u ovoj situaciju nema prostora da se ublažavaju mjere.

“U nekim kantonima ima donošenja i restriktivnijih mjera. Rekao bih to je jedan dobar pokušaj da pokušamo dovesti situaciju u okvire prihvatljivog. Da ne dođemo u goru situaciju kada bi i mi kao i Evropa morali pribjegavati zatvaranju pojedinih objekata, što bi bilo jako loše za našu ekonomiju”, istakao je.

Govoreći o velikom skoku zaraženih, Čerkez kaže da se ne može naći neki događaj koji je doveo do naglog skoka u BiH.

“Možemo to povezati sa vremenom, s vremenskim uvjetima koji vladaju i koji pogoduju virusu. Možemo to povezati sa velikim brojem ljudi što je ušao u zatvorene prostore, slaba provjetravanja tih prostora i, ono što je najvažnije, nepoštivanje mjera. Samo pogledajte gradski i međugradski saboraćaj i vidie u kojoj se količini ne poštuju mjere. Mi stalno apelujemo”, kazao je,piše N1

Čerkez smatra da je potrebno podići svijest ljudi.

“Da nosimo maske i na zatvorenom i na otvorenom. Ja bih to podržao jer je to najbolja zaštita. Najbolja zaštita u ovom trenutku je maska, distanca, pranje ruku i jedna jako važna mjera – ako osjećate malaksalost ili bilo koji simptom, nemojte vi određivati da li je to korona ili ne. Javite se vašem ljekaru, nemojte odlaziti na posao jer prijeti opasnost da zarazite druge osobe. Dakle jedna povećana opreznost bi nam pomogla da poboljšamo situaciju, da je vratimo na bolje”, istakao je.

Facebook komentari