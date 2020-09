Trebinje otvara prodavnicu za penzionere

Ovo je predstavnicima dva gradska udruženja penzionera saopštio gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, napominjući da će iz gradskog budžeta za ovakav vid subvencija biti izdvojeno pola miliona maraka na godišnjem nivou.

“Ovo će biti najpovoljnija prodavnica u gradu, u kojoj će penzioneri sa primanjima do 200 maraka imati popust od 50% na godišnjem nivou, što će iznositi oko 250 maraka, dok će oni poenzioneri sa penzijama do 300 KM imati popust od 30%, a oni koji imaju penzije do 404 KM, što je republički prosjek, imaće popust od 25%”, precizirao je Ćurić.

Ovaj jedinstveni projekat u regionu će, kako kaže, biti pozitivan primjer i drugima, ali i jedan u nizu projekata Grada koji će, kako dodaje, barem unekoliko olakšati život za 7.800 trebinjskih penzionera.

“Ono što je takođe značajno jeste da će u ovoj prodavnici, u kojoj druge kategorije neće imati pravo kupovine, u ponudi biti oko 50 artikala osnovnih životnih namirnica”, dodao je Ćurić.

Predsjednici Gradskog udruženja penzionera Ilija Riđešić i Udruženja penzionera grada Trebinja Mirko Milojević su pozdravili ovakvu odluku gradskih vlasti kod kojih su, kako kažu, uvijek imali otvorena vrata i nailazili na razumijevanje, ali će im ovaj gest umnogome doprinijeti skromnim budžetima,piše Nezavisne

“Mi smo i ranije u nekim prodajnim objektima u gradu imali popust određenim danima u sedmici, ali je ovakva subvencija itekako dobro došla, naročito onim ljudima iz naše kategorije koji imaju niska primanja, a nemaju srodnika da ih mogu pomoći, pa smo na tome gradskim vlastima itekako zahvalni”, kazao je Riđešić.

Facebook komentari