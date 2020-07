Nada Drobnjak: Nositi “Cvijet Srebrenice” i podsjećati druge na genocid najmanje je što neko može da uradi

Nositi “Cvijet Srebrenice” i podsjećati druge na genocid koji se desio u Srebrenici je najmanje što jedna osoba može da uradi i stoga ja svakog 11. jula na reveru imam s ponosom “Cvijet Srebrenice”, rekla je u intervjuu za Anadolu Agency (AA) Nada Drobnjak, zastupnica, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost i članica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike u Skupštini Crne Gore.

Govoreći povodom 25. godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici Drobnjak je istakla da je upravo Srebrenica u ovih 25 godina najpominjanija riječ.

“Posebno se to dešava u julu. Ali, to je riječ koja svih ovih 25 godina nas sve, a mene svakako podsjeća na bol, na ponos, na sramotu i na antifašizam. Vjerovatno neobične riječi i neobična osjećanja, ali svakako da su to neke riječi koje čine cjelinu. Ne mogu izdvojiti nikako jednu koja bi obilježila sve to što se dešavalo u Srebrenici tih julskih dana 1995. godine. Ne mogu, odnosno ne želim da bol bude dominantna riječ, jer iz nje ipak treba da izađe i ponos naroda, ali i svakako poruka da fašizam nikada i nigdje ne smije da postoji, da moramo da se borimo protiv njega i da moramo da budemo ljudi koji znaju šta su vrijednosti”, navela je Drobnjak.

– Jače i glasnije obilježavati genocid u Srebrenici –

Zastupnica u Skupštini Crne Gore govorila je o tome kako u Crnoj Gori ljudi doživljavaju pominjanje Srebrenice, odnosno kako i da li Crna Gora dostojno obilježi taj 11. juli, Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

“U Podgorici se to obilježi kod spomenika, polaganjem cvijeća svim nedužnim žrtvama koje su bile na našim prostorima 90-ih godina. Ali, možda treba i jače i glasnije obilježavati dešavanja u Srebrenici. Srećna sam što je Skupština Crne Gore prva u regionu koja je podržala Rezoluciju Evropskog parlamenta o genocidu u Srebrenici. To smo uradili 2009. godine. Ali, moramo da budemo svjesni da i u Crnoj Gori još uvijek ima ljudi koji nisu ni tada, a ni sada ne podržavaju rezoluciju. Oni ne smatraju da je u Srebrenici bio genocid, nalaze za zločince opravdanje. A mi moramo mladim ljudima poslati jasnu poruku šta je Srebrenica, šta iz nje moramo naučiti i koliko moramo poštovati sve žrtve u Srebrenici, koliko moramo biti podrška preživjelim članovima porodice i koliko moramo i mi regionu iz Crne Gore istrajavati na tome da se sve žrtve pronađu i budu pokopane i nađu tako makar neki mir”, navela je Drobnjak.

– I dalje postoje oni koji žive u mračnim filmovima –

Kaže, kako je privatno posjetila Memorijalni centar Srebrenica, odnosno Potočare, te kako je na to posebno ponosna. Žalosti je, navodi, što će ove godine biti poseban režim zbog koronavirusa, pa delegacija Crne Gore neće kao svake godine ranije biti u Srebrenici.

“Privatno sam posjetila Srebrenicu. Ali nisam nikada bila u delegaciji Skupštine Crne Gore koja je svake godine dolazila u Srebrenicu. Ove godine nažalost ne može zbog aktuelne situacije. A, i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović bio je najavio da će biti 11. jula u Srebrenici. No, evo desilo se sve to s koronavirusom. Jasno šaljemo poruke da smo uz ljude Bosne i hercegovine, uz ljude Srebrenice. Ali, nažalost ove godine nećemo biti tamo. Situacija je takva i zato je i Organizacioni odbor za obilježavanje 25. godišnjice genocida u Srebrenici i donio odluku koju je donio, da nema delegacija. Ali, to što svi mi nećemo biti tamo ne može umanjiti patnju i bol koju je Srebrenica proizvela. To ne može umanjiti ni naše iskrene želje da svi u regionu mirno žive, da razumijemo jedni druge, da budemo zaista dobre komšije i prijatelji”, naglasila je Drobnjak.

Ona je govorila i o tome koju poruku šalju svijetu oni koji negiraju dešavanja u Srebrenici, s obzirom da smo svjedoci da i u samoj Bosni i Hercegovini postoji dio onih koji nažalost negiraju genocid u Srebrenici.

“Kada neko govori on govori o sebi. Ti ljudi govore da ne znaju šta je sloboda, da ne razumiju drugačijeg, da misle da su stalno u pravu, opravdavaju zločine koje počini neko u ime njihovih ideja koje oni podržavaju. Pokazuju i da ne razumiju šta je antifašistički pokret, šta je demokratija, šta je zajednički život svih bez obzira na bilo koju posebnost. Zato mi moramo da se suočimo sa prošlošću, ali nažalost i sa sadašnjošću. Upravo zbog toga što postoje ljudi koji žive u tim mračnim filmovima i to propagiraju kao jedinu istinu i jedinu ispravnost. Jako je važno govoriti i prepoznavati fašizam, jako je važno prepoznavati i gajiti ideju antifašizma i zato ne samo u Bosni i Hercegovini nego u cijelom regionu zaista treba otvoreno o svemu razgovarati”, istakla je Drobnjak.

– Bolje konstantno razgovarati, jer ćemo tako izbjeći sukobe –

Drobnjak je govorila i o tome kako ćemo mlade generacije naučiti da budu bolji ljudi od nas, odnosno da žive s više razumijevanja i saradnje među sobom u regionu.

“I kada si loš može da bude dobar primjer da neko ne želi da bude takav. Naravno, da to nije slučaj koji treba podržavati. Treba promovisati prave vrijednosti. Treba svojim ponašanjem pokazati da se te vrijednosti žive. Treba ukazivati na to do čega dođe ako prave antifašističke, demokratske vrijednosti ne žive, šta se dešava. I govoriti o tome da i najgori sukobi i najgora krvoprolića se završavaju za nekim stolom uz razgovor. I zato je bolje konstantno razgovarati i izbjeći sukobe”, smatra Drobnjak.

Dala je svoje mišljenje i o tome da li vjeruje u budućnost regiona, u svjetlu sadašnjih prilika i stanja, kao sastavnog dijela Evropske unije.

“Ja vjerujem da svi želimo dobro sebi, svojoj porodici i da onda to kao koncentrični krug širimo. Da, vrijednosti Evrope usvajamo zbog sebe i svog života i da tako negdje postajemo bliže i samoj Evropskoj uniji. A, naravno i u regionu kao u sistemu spojenih sudova uvijek utičemo jedni na druge i zato je jako važno da put kojim je Crna Gora krenula, koja je realno najbliža pristupanju Evropskoj uniji, prate i druge države regiona”, poručila je Drobnjak.

Facebook komentari